Ван И: Европа не трябва да бъде част от менюто, а да седи на масата

К итайският външен министър Ван И предупреди днес за „импулсивните“ призиви на САЩ за дистанциране от Китай, предаде агенция Ройтерс. Призовавайки за воденето на „положителна и прагматична“ политика от страна на Вашингтон по време на Конференцията по сигурността в Мюнхен, китайският външен министър заяви, че най-добрият резултат за САЩ и Китай би било сътрудничеството.

Ван И изтъкна, че някои политици в САЩ „правят всичко възможно, за да нападат и клеветят Китай“, и че съществуват две възможности за развитието на двустранните отношения.

От една страна, САЩ биха могли да проявят разбиране относно Китай по един разумен и обективен начин и да водят положителна и прагматична политика спрямо Пекин. „Другата възможност е дистанцирането от Китай, прекъсването на веригите за доставка и противопоставянето срещу Китай по всички въпроси по един чисто емоционален и импулсивен начин“, подчерта Ван И.

Китайският външен министър предупреди, че „някои се опитват да правят разграничение между Тайван и Китай, като по този начин преминават червените линии, които Китай е установил, и които биха го изправили срещу САЩ в един потенциален конфликт“.

„От своя страна, Китай би искал да види осъществяването на първата възможност, а аз съм на мнение, че вие също споделяте това становище, но Китай е добре подготвен да се справи с всички видове рискове“, допълни Ван И.

Ван И проведе по думите на американски представители „положителна и конструктивна“ среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио вчера, на която е била обсъдено планирано посещение на американския президент Доналд Тръмп в Пекин през април тази година.

След една бурна година по отношение на търговската и тарифната политика САЩ и Китай се опитват да изгладят отношенията си, а Ван И посочи, че Пекин е окуражен от последните изявления от страна на Белия дом, които „показват уважение към президента Си Цзинпин и китайския народ“.

САЩ и европейските страни изразяват все по-голяма загриженост относно растящата им зависимост от Китай за суровини и жизненоважни компоненти за промишлената им верига на доставки. Появяват се също и призиви за намаляването на тази зависимост.

Европа не трябва да бъде „зрител“ на дискусиите за разрешаване на конфликта в Украйна, като следващата седмица е планиран нов кръг от преговори, добави още Ван И, цитиран от Франс прес.

Миналата година, „когато САЩ и Русия подновиха диалога, Европа изглеждаше изоставена настрана“, отбеляза той. „Войната се води на европейска земя и Европа със сигурност има право да участва в преговорния процес, когато дойде моментът. Европа не трябва да бъде част от менюто, а да седи на масата“, каза той.

Следващият кръг от преговори между Москва, Киев и Вашингтон за намиране на дипломатическо решение на войната в Украйна ще се проведе във вторник и сряда в Женева, съобщи по-рано Кремъл.

Ван И призова за „пълно и трайно мирно споразумение, което да е приемливо и обвързващо за всички страни“.