Верижна катастрофа на АМ „Тракия“, четирима души са пострадали

Двама от пострадалите са мъже на 42 и 29 години, а другите са жени на 50 и 62 години

14 февруари 2026, 13:13
Верижна катастрофа на АМ „Тракия", четирима души са пострадали
Източник: iStock/Guliver Images

Ч етирима души са пострадали при пътен инцидент на 165 километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на Областната дирекция на МВР

Те са пътували в лек автомобил „Фиат“, управляван от 65-годишен мъж. При направения тест с дрегер за алкохол е отчетено 0,28 промила, посочиха от полицията.

Автомобилът е част от верижна катастрофа, която е станала днес сутринта.  

Двама от пострадалите са мъже на 42 и 29 години, а другите са жени на 50 и 62 години. Те са транспортирани в здравно заведение за оказване на медицинска помощ.

От МВР уточниха, че по първоначална информация, катастрофата е между три превозни средства – товарен автомобил, управляван от 60-годишен мъж, лек автомобил, управляван от 80-годишен мъж и автомобила, в който са пътували пострадалите.  

Пробите за наличие на алкохол в кръвта на другите двама шофьори са отрицателни.

Един час по-рано през днешния ден на същото място от автомагистралата е регистриран още един пътен инцидент. Той е за ударил се лек автомобил. При него няма пострадали.

Припомняме, че временно движението в изпреварващата лента на 165 километър на магистралата беше ограничено за извършване на процесуално-следствени действия. Към момента трите превозни средства са изтеглени от пътното платно и движението е възстановено.

Източник: БТА/Павлина Дудева, кореспондент в Стара Загора    
пътен инцидент автомагистрала Тракия пострадали верижна катастрофа алкохол зад волана три превозни средства ограничение на движението пътна полиция 165 километър посока София
