Алексей Навални е убит с токсин от еквадорска жаба

Р уският опозиционен лидер Алексей Навални е починал в затвора, след като е бил отровен със смъртоносен токсин, открит в еквадорските жаби стрели, твърдят Обединеното кралство и други съюзници, съобщава Sky News.

Този „варварски“ акт – използването на невротоксин, който се класифицира като химическо оръжие – е можел да бъде извършен единствено от правителството на Владимир Путин, заявиха те в събота.

Не е ясно как отровата от жаба, наречена епибатидин, е била приложена на Навални, който се намираше в наказателна колония в Сибир, когато почина преди почти точно две години.

Твърди се, че коренните племена в Южна Америка използват токсина в стрелички за духалки, когато ловуват.

Отровата е 200 пъти по-силна от морфина.

Юлия Навална, вдовицата на руския дисидент, се появи на пресконференция в кулоарите на конференцията по сигурността в Мюнхен, за да обяви откритието, заобиколена от външните министри на Обединеното кралство, Германия, Швеция и Нидерландия.

Четирите държави и Франция работят заедно, за да установят как е починал 47-годишният Алексей Навални. Те планират да представят своите констатации на надзорния орган на ООН за химически оръжия – Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО).

„Трудно ми е да намеря правилните думи“, каза г-жа Навална на английски, изглеждайки видимо разстроена. Тя беше на Мюнхенската конференция по сигурността, когато новината за смъртта на съпруга ѝ избухна на 16 февруари 2024 г.

„Това беше най-ужасният ден в живота ми. Излязох на сцената и казах, че съпругът ми, Алексей Навални, е бил отровен. Какво друго можеше да се случи с враг номер едно на Путин в руски затвор? Но сега разбирам и знам, че това не са само думи. Това е научно доказателство“, заяви още тя.

Руските власти по-рано твърдяха, че смъртта на дисидента не е подозрителна, а е причинена в резултат на „комбинирани заболявания“, включително неравномерен сърдечен ритъм.

Но Ивет Купър, британският външен министър, заяви, че Обединеното кралство и неговите съюзници са работили „с яростна решимост“, за да установят какво се е случило в действителност. Разбира се, че британски учени в Портън Даун са изиграли ключова роля в разкриването на схемата с отровата от жаба.

Не стана ясно веднага как са успели да се сдобият с проби от тялото на Навални, за да ги изследват за токсина, въпреки че г-жа Навална по-рано е казвала, че те са били изнесени контрабандно от Русия.

Опозиционният лидер беше погребан в предградията на Москва през март 2024 г.

„В резултат на работата на Обединеното кралство, Швеция и други партньори потвърдихме, че в тялото на Алексей Навални е открит смъртоносен токсин. И този токсин е идентифициран като токсин, който се среща в еквадорските жаби стрели“, каза Купър пред журналисти.

Тя заяви още: „Само руското правителство е имало средствата, мотива и възможността да използва този токсин срещу Алексей Навални в затвора и затова сме тук днес, за да хвърлим светлина върху варварския опит на Кремъл да заглуши гласа на Алексей Навални. За да покажем, че руското правителство изпитва презрение към своите граждани и готовност да използва този смъртоносен токсин“.

Топ дипломатът на Великобритания също цитира самия Алексей Навални относно необходимостта руското правителство да бъде подведено под отговорност. „Той каза: „Трябва да правим това, от което те се страхуват – да казваме истината, да разпространяваме истината, това е най-мощното оръжие“.

Йохан Вадефул, германският външен министър, сподели подробности за ефекта от отравянето с токсина от жаба стрела, наричайки го „особено силна“ нервна отрова. „Жертвите се задушават в агония“, каза той.

Външният министър на Швеция, Мария Малмер Стенергард, обясни защо е било необходимо да се разбере истинската причина за смъртта г-н Навални.„Това е изключително важно, за да можем да потърсим отговорност от Русия за това, което са направили, и да продължим да хвърляме светлина върху техните непрекъснати лъжи. Сега ще продължим напред с тази информация към ОЗХО... Това е още един начин да се увеличи натискът върху Русия“, каза тя.

Кремъл все още не е отговорил на обвинението.

Правителството на президента Путин вече беше обвинено в предишен опит за убийство на Алексей Навални през 2020 г. с помощта на нервнопаралитичното вещество „Новичок“ – същото химическо оръжие, което се смята, че Русия е използвала по улиците на Солсбъри, Англия при неуспешен опит да убие бившия руски двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му през 2018 г.

Алексей Навални оцеля при първоначалното отравяне и се възстанови в Германия, преди да се завърне у дома в Русия, където беше арестуван и вкаран в затвора.