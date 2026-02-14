България

Йотова и Пленкович обсъдиха разделението в ЕС и бъдещето на Украйна.

Сред акцентите в разговора беше предстоящата среща на върха на инициативата „Три морета“, чийто домакин тази година е Хърватия

14 февруари 2026, 15:10
Източник: БТА

Б ългарският държавен глава Илияна Йотова разговаря с министър-председателя на Хърватия Андрей Пленкович. Двамата се срещнаха в рамките на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността, съобщиха от прессекретариата на президентството.

Йотова и Пленкович обсъдиха нарастващото разделение между страните в Европейския съюз и тенденцията за Европа на две скорости с ядро от по-големите държави. Двамата бяха категорични, че Европейският съюз трябва да се промени, за да бъде адекватен на съвременните предизвикателства, се казва в съобщението.

Откриха Мюнхенската конференция по сигурността с шега за слънчевите очила на Макрон

Българският президент и хърватският премиер коментираха и обещанията за по-бърза европейска интеграция на Украйна. Обща беше позицията, че не трябва да се създава прецедент в процеса по приемане на държава в Европейския съюз и тя трябва да изпълни необходимите условия, за да стане пълноправен член.

ЕС да премине „на по-висока предавка“ в отбраната, призова Урсула фон дер Лайен

Сред акцентите в разговора беше предстоящата среща на върха на инициативата „Три морета“, чийто домакин тази година е Хърватия. Цел на инициативата, която през 2021 г. се проведе в София под председателството на България, е задълбочаването на сътрудничеството в енергийната, транспортната и дигиталната сфера между 13 държави от Европейския съюз.

Припомняме, че в рамките на 62-рата Мюнхенска конференция по сигурността президентът Йотова се срещна с азербайджанският ѝ колега Илхам Алиев, като разговаря и президентът на Франция Еманюел Макрон.

Всичко от днес

