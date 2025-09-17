Свят

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

„Тези лаборатории в две различни държави стигнаха до едно и също заключение: Алексей беше убит. По-конкретно, той беше отровен“

17 септември 2025, 12:11
Ю лия Навална, съпругата на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, заяви, че тестове, проведени от чуждестранни лаборатории върху биологични проби, взети от съпруга й, показват, че той е бил отровен, предаде Reuters

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да коментира думите на Юлия Навална, съобщи ТАСС.

"Не знам нищо за тези нейни изявления. Тук не мога да кажа нищо“, заяви той на брифинг.

(Във видеото: Излязоха първи откъси от мемоарите на Алексей Навални)

Навални, на 47 години, почина внезапно на 16 февруари 2024 г. в руски затвор в Арктическия кръг, лишавайки опозицията от най-популярния си лидер.

Юлия многократно обвинява Русия, че го е убила, обвинение, което Кремъл отхвърля като абсурдно.

Тя публикува видео в X, в което заяви, че биологичен материал от Навални е бил изнесен тайно в чужбина през 2024 г. и че две лаборатории са изследвали материала.

„Тези лаборатории в две различни държави стигнаха до едно и също заключение: Алексей беше убит. По-конкретно, той беше отровен“, каза Навална.

Тя поиска лабораториите да публикуват своите находки за това, което тя нарече „неудобната истина“. Тя не уточни каква отрова са открили лабораториите.

Миналата година Навална отхвърли информацията от руските следователи, че Навални е починал от „комбинация от заболявания“.

Американските разузнавателни агенции са установили, че президентът Владимир Путин не е наредил убийството на Навални, според Асошиейтед Прес и Уол Стрийт Джърнъл.

Източник: Reuters    
