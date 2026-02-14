Европа се готви да навлезе в „Ерата на кралиците“

М оже да изглежда като извънземна концепция за кралските наблюдатели, живели с Кралицата като британски държавен глава в продължение на повече от 70 години, но Обединеното кралство няма да има друг женски монарх в продължение на поне три поколения, следвайки управлението на крал Чарлз III, принц Уилям и принц Джордж.
Това е в пълен контраст с европейските съседи на страната, където четири монархии се готвят да имат кралица на трона следващия път – Белгия, Нидерландия, Испания и Швеция. Но кои са тези бъдещи кралици? И какво ще отстояват те като лидери от поколението Z?
- Принцеса Катарина-Амалия от Нидерландия
Принцеса Катарина-Амалия е наследница на нидерландския трон и е най-голямата от трите дъщери на крал Вилем-Александър и кралица Максима. Необичайно е, че монархията в Нидерландия е била предимно ръководена от жени, с три кралици, управлявали последователно от 1890 до 2013 г., когато бащата на Катарина-Амалия става крал, така че тя е в добра компания в исторически план.
За разлика от родителите си, които допуснаха шепа гафове (включително отиването на почивка в Гърция по време на локдаун заради COVID-19), Катарина-Амалия изглежда държи ръката си на пулса на нацията.
Пример за това: тя се отказа от правата си върху годишна кралска издръжка, когато навърши 18 години, привидно защото като студентка (тя учи политика, психология, право и икономика в Амстердамския университет) не е „работеща“ кралска особа, но също и защото това ѝ се стори погрешно по време на криза с разходите за живот.
Принцесата държи на нормалното университетско преживяване и живееше в споделено жилище с други студенти, докато не беше заплашена с отвличане от престъпна банда. Тя също така посещаваше държавно основно училище и дори работеше в плажен бар в Хага по време на лятната си ваканция. Подобно на много представители на поколението Z, тя говори откровено за психичното здраве, разкривайки, че понякога посещава терапевт.
- Принцеса Елизабет от Белгия
Принцеса Елизабет ще влезе в историята, когато се възкачи на трона като първата кралица регент на страната. Десетилетие преди нейното раждане първородството беше променено, за да позволи женско наследяване, и тя ще бъде първият монарх, който ще се възползва от това. Ако законът не беше променен, нейният по-малък брат, принц Габриел, щеше да бъде следващият крал.
Принцесата е най-голямата дъщеря на крал Албер II и кралица Паола и освен принц Габриел има и втори по-малък брат – принц Еманюел. Тя прекарва годините на формирането си в Брюксел, преди да посещава „Хипи Хогуортс“ – известен също като UWC Atlantic College в Уелс. След завършване на образованието си тя преминава през едногодишно военно обучение в Кралската военна академия в Брюксел, следвайки стъпките на други престолонаследници. След това учи в Линкълн Колидж в Оксфордския университет, където се състезава в отбора по гребане, и се дипломира през юли 2024 г.
Тя е уверен публичен оратор, след като е имала много практика: първата ѝ реч е на деветгодишна възраст, когато открива детска болница, именувана в нейна чест. Тя също става все по-разпознаваема със своя моден избор, като в Белгия се съобщава за ефекта „Елизабет“, при който феновете ѝ бързат да купят това, което носи.
- Принцеса Леонор от Испания
Светът е завладян от така наречената „Леонормания“, особено след като наследницата на испанския трон навърши 18 години. Най-голямата от двете дъщери на крал Фелипе и кралица Летисия, принцеса Леонор бързо се превръща в национална обсесия, като всеки неин моден избор (и потенциално гадже) се документира и анализира.
Нейният нарастващ публичен профил е в контраст с нейното строго охранявано детство, по време на което тя правеше много малко публични изяви. След като посещаваше основно училище в Барселона, тя се премести в Уелс, за да завърши образованието си в UWC Atlantic (същото училище като принцеса Елизабет от Белгия). Сега тя е записана във военна академия, където преминава обучение за офицери, което е с продължителност три години.
Преди 18-ия си рожден ден тя връчи встъпителните си награди „Принцеса на Астурия“, успявайки да изглежда решително небрежна и незаслепена от славата при срещата си с холивудската икона Мерил Стрийп и японския автор Харуки Мураками.
- Принцеса Виктория от Швеция (и принцеса Естел)
47-годишната принцеса Виктория е друга европейска кралска особа, която се е възползвала от модернизацията на първородството. Всъщност тя беше втора в линията за наследяване на шведския трон при раждането си и изпревари по-малкия си брат, принц Карл Филип, след промяната в конституцията. По това време това предизвика известен спор, тъй като баща ѝ, крал Карл XVI Густав, възрази срещу промяната – не защото не е искал жени да наследяват, а поради съчувствие към сина си, който внезапно беше лишен от статута си на престолонаследник.
В Швеция монархът има дори по-малка роля в обществения живот, отколкото в Обединеното кралство, и като такъв крал Карл XVI Густав до голяма степен стои далеч от светлината на прожекторите. Въпреки това, подобно на други кралски особи от нейното поколение, Виктория е по-откровена за личния си живот и беше открита за борбата си с анорексията през 90-те години.
Говорейки за преживяното от нея през 2002 г., тя каза: „Аз, Виктория, не съществувах. Чувствах се така, сякаш всичко в живота ми и около мен се контролираше от другите. Единственото нещо, което можех да контролирам, беше храната, която слагах в себе си“.
Подобно на принц Хари, тя се втурна в защита на настоящия си съпруг, персоналния треньор Даниел Вестлинг, когато ранната връзка на двойката беше подложена на внимателно наблюдение. Коментари в шведската преса поставиха под въпрос уместността на техния съюз – нещо, срещу което Виктория се обяви открито.
12-годишната дъщеря на принцеса Виктория, принцеса Естел, е следващата в линията за наследяване на трона след майка си. Тя по подобен начин се възползва от промяната в закона, тъй като има по-малък брат – принц Оскар.
- Принцеса Ингрид Александра от Норвегия
Като най-голямо дете на престолонаследника принц Хокон и принцеса Мете-Марит, принцеса Ингрид Александра е готова да стане първата кралица регент на Норвегия след кралица Маргарет през XV в. Родена в прогресивна монархия, Ингрид Александра се възползва от законите за абсолютно първородство на Норвегия, които позволяват на най-голямото дете – независимо от пола – да наследи трона.
Ингрид Александра вече започна да оставя своя отпечатък. Тя е посещавала държавни училища, карала е сърф състезателно и е работила на летни работни места, привеждайки се в съответствие със земния, достъпен образ, към който се стремят съвременните кралски особи. Нейното чувство за дълг обаче е неоспоримо
През 2022 г. тя отпразнува своя 18-ти рожден ден, стъпвайки в националната светлина на прожекторите, където направи първите си значими публични изяви, включително присъствие на заседание на кабинета – чест, обикновено запазена за монарси и престолонаследници.
Подобно на колегите си от поколението Z, Ингрид Александра говори открито за живота си, показвайки проблясъци на земност, които резонират с по-младите поколения на Норвегия. Въпреки че норвежкото кралско семейство не е лишено от своите противоречия – вижте брака на лелята на принцесата, принцеса Марта Луиз, с Дурек Верет, самопровъзгласил се за шаман – Ингрид Александра поддържа похвален публичен образ.
Вижте бъдещите кралици на Европа в нашата галерия.