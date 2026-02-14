Любопитно

Европа се готви да навлезе в „Ерата на кралиците“

Четири монархии се готвят да имат кралица на трона следващия път – Белгия, Нидерландия, Испания и Швеция. Но кои са тези бъдещи кралици? И какво ще отстояват те като лидери от поколението Z?

14 февруари 2026, 14:51
Европа се готви да навлезе в „Ерата на кралиците“
Източник: iStock/GettyImages

М оже да изглежда като извънземна концепция за кралските наблюдатели, живели с Кралицата като британски държавен глава в продължение на повече от 70 години, но Обединеното кралство няма да има друг женски монарх в продължение на поне три поколения, следвайки управлението на крал Чарлз III, принц Уилям и принц Джордж.

Това е в пълен контраст с европейските съседи на страната, където четири монархии се готвят да имат кралица на трона следващия път – Белгия, Нидерландия, Испания и Швеция. Но кои са тези бъдещи кралици? И какво ще отстояват те като лидери от поколението Z?

  • Принцеса Катарина-Амалия от Нидерландия

Принцеса Катарина-Амалия е наследница на нидерландския трон и е най-голямата от трите дъщери на крал Вилем-Александър и кралица Максима. Необичайно е, че монархията в Нидерландия е била предимно ръководена от жени, с три кралици, управлявали последователно от 1890 до 2013 г., когато бащата на Катарина-Амалия става крал, така че тя е в добра компания в исторически план.

За разлика от родителите си, които допуснаха шепа гафове (включително отиването на почивка в Гърция по време на локдаун заради COVID-19), Катарина-Амалия изглежда държи ръката си на пулса на нацията.

Пример за това: тя се отказа от правата си върху годишна кралска издръжка, когато навърши 18 години, привидно защото като студентка (тя учи политика, психология, право и икономика в Амстердамския университет) не е „работеща“ кралска особа, но също и защото това ѝ се стори погрешно по време на криза с разходите за живот.

Принцесата държи на нормалното университетско преживяване и живееше в споделено жилище с други студенти, докато не беше заплашена с отвличане от престъпна банда. Тя също така посещаваше държавно основно училище и дори работеше в плажен бар в Хага по време на лятната си ваканция. Подобно на много представители на поколението Z, тя говори откровено за психичното здраве, разкривайки, че понякога посещава терапевт.

  • Принцеса Елизабет от Белгия

Принцеса Елизабет ще влезе в историята, когато се възкачи на трона като първата кралица регент на страната. Десетилетие преди нейното раждане първородството беше променено, за да позволи женско наследяване, и тя ще бъде първият монарх, който ще се възползва от това. Ако законът не беше променен, нейният по-малък брат, принц Габриел, щеше да бъде следващият крал.

Принцесата е най-голямата дъщеря на крал Албер II и кралица Паола и освен принц Габриел има и втори по-малък брат – принц Еманюел. Тя прекарва годините на формирането си в Брюксел, преди да посещава „Хипи Хогуортс“ – известен също като UWC Atlantic College в Уелс. След завършване на образованието си тя преминава през едногодишно военно обучение в Кралската военна академия в Брюксел, следвайки стъпките на други престолонаследници. След това учи в Линкълн Колидж в Оксфордския университет, където се състезава в отбора по гребане, и се дипломира през юли 2024 г.

Тя е уверен публичен оратор, след като е имала много практика: първата ѝ реч е на деветгодишна възраст, когато открива детска болница, именувана в нейна чест. Тя също става все по-разпознаваема със своя моден избор, като в Белгия се съобщава за ефекта „Елизабет“, при който феновете ѝ бързат да купят това, което носи.

Поколението Z влиза в двореца: Кои са бъдещите кралици на Европа
20 снимки
принцеса принцеси кралица кралици
принцеса принцеси кралица кралици
принцеса принцеси кралица кралици
принцеса принцеси кралица кралици
  • Принцеса Леонор от Испания

Светът е завладян от така наречената „Леонормания“, особено след като наследницата на испанския трон навърши 18 години. Най-голямата от двете дъщери на крал Фелипе и кралица Летисия, принцеса Леонор бързо се превръща в национална обсесия, като всеки неин моден избор (и потенциално гадже) се документира и анализира.

Нейният нарастващ публичен профил е в контраст с нейното строго охранявано детство, по време на което тя правеше много малко публични изяви. След като посещаваше основно училище в Барселона, тя се премести в Уелс, за да завърши образованието си в UWC Atlantic (същото училище като принцеса Елизабет от Белгия). Сега тя е записана във военна академия, където преминава обучение за офицери, което е с продължителност три години.

Преди 18-ия си рожден ден тя връчи встъпителните си награди „Принцеса на Астурия“, успявайки да изглежда решително небрежна и незаслепена от славата при срещата си с холивудската икона Мерил Стрийп и японския автор Харуки Мураками.

  • Принцеса Виктория от Швеция (и принцеса Естел)

47-годишната принцеса Виктория е друга европейска кралска особа, която се е възползвала от модернизацията на първородството. Всъщност тя беше втора в линията за наследяване на шведския трон при раждането си и изпревари по-малкия си брат, принц Карл Филип, след промяната в конституцията. По това време това предизвика известен спор, тъй като баща ѝ, крал Карл XVI Густав, възрази срещу промяната – не защото не е искал жени да наследяват, а поради съчувствие към сина си, който внезапно беше лишен от статута си на престолонаследник.

В Швеция монархът има дори по-малка роля в обществения живот, отколкото в Обединеното кралство, и като такъв крал Карл XVI Густав до голяма степен стои далеч от светлината на прожекторите. Въпреки това, подобно на други кралски особи от нейното поколение, Виктория е по-откровена за личния си живот и беше открита за борбата си с анорексията през 90-те години.

Говорейки за преживяното от нея през 2002 г., тя каза: „Аз, Виктория, не съществувах. Чувствах се така, сякаш всичко в живота ми и около мен се контролираше от другите. Единственото нещо, което можех да контролирам, беше храната, която слагах в себе си“.

Подобно на принц Хари, тя се втурна в защита на настоящия си съпруг, персоналния треньор Даниел Вестлинг, когато ранната връзка на двойката беше подложена на внимателно наблюдение. Коментари в шведската преса поставиха под въпрос уместността на техния съюз – нещо, срещу което Виктория се обяви открито.

12-годишната дъщеря на принцеса Виктория, принцеса Естел, е следващата в линията за наследяване на трона след майка си. Тя по подобен начин се възползва от промяната в закона, тъй като има по-малък брат – принц Оскар.

  • Принцеса Ингрид Александра от Норвегия

Като най-голямо дете на престолонаследника принц Хокон и принцеса Мете-Марит, принцеса Ингрид Александра е готова да стане първата кралица регент на Норвегия след кралица Маргарет през XV в. Родена в прогресивна монархия, Ингрид Александра се възползва от законите за абсолютно първородство на Норвегия, които позволяват на най-голямото дете – независимо от пола – да наследи трона.

Ингрид Александра вече започна да оставя своя отпечатък. Тя е посещавала държавни училища, карала е сърф състезателно и е работила на летни работни места, привеждайки се в съответствие със земния, достъпен образ, към който се стремят съвременните кралски особи. Нейното чувство за дълг обаче е неоспоримо

 През 2022 г. тя отпразнува своя 18-ти рожден ден, стъпвайки в националната светлина на прожекторите, където направи първите си значими публични изяви, включително присъствие на заседание на кабинета – чест, обикновено запазена за монарси и престолонаследници.

Подобно на колегите си от поколението Z, Ингрид Александра говори открито за живота си, показвайки проблясъци на земност, които резонират с по-младите поколения на Норвегия. Въпреки че норвежкото кралско семейство не е лишено от своите противоречия – вижте брака на лелята на принцесата, принцеса Марта Луиз, с Дурек Верет, самопровъзгласил се за шаман – Ингрид Александра поддържа похвален публичен образ.

Вижте бъдещите кралици на Европа в нашата галерия.

По темата

Източник: Vogue    
бъдещи кралици европейски монархии поколение Z принцеса Катарина Амалия принцеса Елизабет принцеса Леонор принцеса Виктория принцеса Ингрид Александра закон за наследяване съвременни кралски особи
Последвайте ни
Българин на служба в руската армия е пленен в Украйна

Българин на служба в руската армия е пленен в Украйна

Алексей Навални е убит с токсин от еквадорска жаба

Алексей Навални е убит с токсин от еквадорска жаба

Зеленски от Мюнхен: САЩ твърде често искат отстъпки не от Русия, а от Украйна

Зеленски от Мюнхен: САЩ твърде често искат отстъпки не от Русия, а от Украйна

Йотова и Пленкович обсъдиха разделението в ЕС и бъдещето на Украйна.

Йотова и Пленкович обсъдиха разделението в ЕС и бъдещето на Украйна.

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

Ухание на любов: как да запазим свежестта у дома, когато имаме домашен любимец

dogsandcats.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 2 дни
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 2 дни
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 2 дни
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен

ЕС да премине „на по-висока предавка“ в отбраната, призова Урсула фон дер Лайен

Свят Преди 1 час

„Взаимната отбрана не е задача по избор за Европейския съюз. Това е задължение в собствения ни договор“, заяви Фон дер Лайен

Външният министър на Китай Ван И

Ван И: Европа не трябва да бъде част от менюто, а да седи на масата

Свят Преди 1 час

Китайският външен министър предупреди, че „някои се опитват да правят разграничение между Тайван и Китай, като по този начин преминават червените линии, които Китай е установил, и които биха го изправили срещу САЩ в един потенциален конфликт“

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио

Марко Рубио: Свят без граници ни струва скъпо

Свят Преди 4 часа

Съдбоносни пътувания в третата седмица на „Треска за Оскари“

Съдбоносни пътувания в третата седмица на „Треска за Оскари“

Любопитно Преди 4 часа

Не пропускайте селекцията отличени филми всеки ден от 21:00 ч. по KINO NOVA

Ботьо Ботев за Ивайло Калушев „Ламата“: Манипулативен, интелигентен и опасен

Ботьо Ботев за Ивайло Калушев „Ламата“: Манипулативен, интелигентен и опасен

България Преди 4 часа

Според бившия шеф на отдел „Убийства“ в МВР е била направена „неправилна или неточна оценка на качествата на този човек” от страна на институциите, което му е позволило да влияе на хората около себе си, включително и на представители на службите

Ангъс Лапсли

Дипломат настани младата си любовница в резиденция в Брюксел

Свят Преди 5 часа

Посланикът на Великобритания в НАТО Ангъс Лапсли предизвика скандал, след като стана ясно, че живее със стажантка, която е почти наполовина на неговата възраст и я е настанил в официалната си резиденция в Брюксел

Илиа Малинин

Илиа Малинин: Сгромолясването на една олимпийска мечта

Любопитно Преди 5 часа

<p>Какво наистина иска всяка зодия за Свети Валентин</p>

Какво наистина иска всяка зодия за Свети Валентин

Любопитно Преди 6 часа

Мнозина избират този ден за романтични вечери или важни стъпки в живота, като предложения за брак

Скрити такси и двойни паркинги: Кога потребителите плащат повече?

Скрити такси и двойни паркинги: Кога потребителите плащат повече?

България Преди 6 часа

От началото на годината в КЗП са постъпили общо 9000 жалби и сигнали, като по-голямата част от тях касаят Закона за въвеждане на еврото

„То е фрапиращо“: Цените на зеленчуците скочиха драстично

„То е фрапиращо“: Цените на зеленчуците скочиха драстично

България Преди 6 часа

<p>Русия може никога да не е готова за мир в Украйна</p>

Русия може никога да не е готова за мир в Украйна

Свят Преди 7 часа

„Мисля, че украинците са готови още сега да сключат споразумение за мир, което да е приемливо и справедливо съобразно дадените обстоятелства“, каза посланик Матю Уитакър

<p>Reuters: Армията на САЩ се готви за война с Иран</p>

Reuters: Армията на САЩ се готви за война с Иран

Свят Преди 7 часа

„Понякога трябва да има страх. Това е единственото нещо, което наистина ще доведе до решаване на ситуацията“, казва американският президент Доналд Тръмп

<p>14 февруари: Черната смърт и пламъците в Страсбург</p>

14 февруари: Черната смърт и пламъците в Страсбург

Любопитно Преди 8 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

,

Свети Валентин: От древен ритуал до глобален празник на любовта

Любопитно Преди 8 часа

В днешно време Денят на влюбените предлага безброй начини за празнуване

Първата голяма Задушница за годината: Какво трябва да знаем за 14 февруари

Първата голяма Задушница за годината: Какво трябва да знаем за 14 февруари

България Преди 8 часа

В съботния ден срещу Неделя Месопустна (Месни заговезни) всички българи извършват помен в чест на мъртвите на голямата Задушница преди Великия пост. На Задушница се посещават гробовете на починали близки

.

От 17 градуса до сняг: Какво време ни очаква през следващите дни

България Преди 8 часа

Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца

Всичко от днес

От мрежата

12 съвета при груминга на вашия Голдън ретривър

dogsandcats.bg

Защо виното е токсично за котките

dogsandcats.bg
1

Как се ухажват животните

sinoptik.bg
1

Рисовете - най-романтична двойка във Варненския зоопарк

sinoptik.bg

„Baby on board“: Близначката Алекс очаква първото си дете

Edna.bg

Джесика Алба плаща 3 милиона долара, за да финализира развода с Кеш Уорън!

Edna.bg

Наредиха Григор сред тенисистите с най-голяма аура

Gong.bg

Избери най-добрия от ЦСКА 1948 - ЦСКА

Gong.bg

Анина Цурбриген: Горда съм, че представлявам България!

Nova.bg

Три автомобила катастрофираха на магистрала "Тракия"

Nova.bg