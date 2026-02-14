Европа се готви да навлезе в „Ерата на кралиците“

М оже да изглежда като извънземна концепция за кралските наблюдатели, живели с Кралицата като британски държавен глава в продължение на повече от 70 години, но Обединеното кралство няма да има друг женски монарх в продължение на поне три поколения, следвайки управлението на крал Чарлз III, принц Уилям и принц Джордж.

Това е в пълен контраст с европейските съседи на страната, където четири монархии се готвят да имат кралица на трона следващия път – Белгия, Нидерландия, Испания и Швеция. Но кои са тези бъдещи кралици? И какво ще отстояват те като лидери от поколението Z?

Принцеса Катарина-Амалия от Нидерландия

Принцеса Катарина-Амалия е наследница на нидерландския трон и е най-голямата от трите дъщери на крал Вилем-Александър и кралица Максима. Необичайно е, че монархията в Нидерландия е била предимно ръководена от жени, с три кралици, управлявали последователно от 1890 до 2013 г., когато бащата на Катарина-Амалия става крал, така че тя е в добра компания в исторически план.

За разлика от родителите си, които допуснаха шепа гафове (включително отиването на почивка в Гърция по време на локдаун заради COVID-19), Катарина-Амалия изглежда държи ръката си на пулса на нацията.

Пример за това: тя се отказа от правата си върху годишна кралска издръжка, когато навърши 18 години, привидно защото като студентка (тя учи политика, психология, право и икономика в Амстердамския университет) не е „работеща“ кралска особа, но също и защото това ѝ се стори погрешно по време на криза с разходите за живот.

Принцесата държи на нормалното университетско преживяване и живееше в споделено жилище с други студенти, докато не беше заплашена с отвличане от престъпна банда. Тя също така посещаваше държавно основно училище и дори работеше в плажен бар в Хага по време на лятната си ваканция. Подобно на много представители на поколението Z, тя говори откровено за психичното здраве, разкривайки, че понякога посещава терапевт.

Принцеса Елизабет от Белгия

Принцеса Елизабет ще влезе в историята, когато се възкачи на трона като първата кралица регент на страната. Десетилетие преди нейното раждане първородството беше променено, за да позволи женско наследяване, и тя ще бъде първият монарх, който ще се възползва от това. Ако законът не беше променен, нейният по-малък брат, принц Габриел, щеше да бъде следващият крал.

Принцесата е най-голямата дъщеря на крал Албер II и кралица Паола и освен принц Габриел има и втори по-малък брат – принц Еманюел. Тя прекарва годините на формирането си в Брюксел, преди да посещава „Хипи Хогуортс“ – известен също като UWC Atlantic College в Уелс. След завършване на образованието си тя преминава през едногодишно военно обучение в Кралската военна академия в Брюксел, следвайки стъпките на други престолонаследници. След това учи в Линкълн Колидж в Оксфордския университет, където се състезава в отбора по гребане, и се дипломира през юли 2024 г.

Тя е уверен публичен оратор, след като е имала много практика: първата ѝ реч е на деветгодишна възраст, когато открива детска болница, именувана в нейна чест. Тя също става все по-разпознаваема със своя моден избор, като в Белгия се съобщава за ефекта „Елизабет“, при който феновете ѝ бързат да купят това, което носи.

Принцеса Леонор от Испания

Светът е завладян от така наречената „Леонормания“, особено след като наследницата на испанския трон навърши 18 години. Най-голямата от двете дъщери на крал Фелипе и кралица Летисия, принцеса Леонор бързо се превръща в национална обсесия, като всеки неин моден избор (и потенциално гадже) се документира и анализира.

Нейният нарастващ публичен профил е в контраст с нейното строго охранявано детство, по време на което тя правеше много малко публични изяви. След като посещаваше основно училище в Барселона, тя се премести в Уелс, за да завърши образованието си в UWC Atlantic (същото училище като принцеса Елизабет от Белгия). Сега тя е записана във военна академия, където преминава обучение за офицери, което е с продължителност три години.

Преди 18-ия си рожден ден тя връчи встъпителните си награди „Принцеса на Астурия“, успявайки да изглежда решително небрежна и незаслепена от славата при срещата си с холивудската икона Мерил Стрийп и японския автор Харуки Мураками.

Принцеса Виктория от Швеция (и принцеса Естел)

47-годишната принцеса Виктория е друга европейска кралска особа, която се е възползвала от модернизацията на първородството. Всъщност тя беше втора в линията за наследяване на шведския трон при раждането си и изпревари по-малкия си брат, принц Карл Филип, след промяната в конституцията. По това време това предизвика известен спор, тъй като баща ѝ, крал Карл XVI Густав, възрази срещу промяната – не защото не е искал жени да наследяват, а поради съчувствие към сина си, който внезапно беше лишен от статута си на престолонаследник.

В Швеция монархът има дори по-малка роля в обществения живот, отколкото в Обединеното кралство, и като такъв крал Карл XVI Густав до голяма степен стои далеч от светлината на прожекторите. Въпреки това, подобно на други кралски особи от нейното поколение, Виктория е по-откровена за личния си живот и беше открита за борбата си с анорексията през 90-те години.

Говорейки за преживяното от нея през 2002 г., тя каза: „Аз, Виктория, не съществувах. Чувствах се така, сякаш всичко в живота ми и около мен се контролираше от другите. Единственото нещо, което можех да контролирам, беше храната, която слагах в себе си“.

Подобно на принц Хари, тя се втурна в защита на настоящия си съпруг, персоналния треньор Даниел Вестлинг, когато ранната връзка на двойката беше подложена на внимателно наблюдение. Коментари в шведската преса поставиха под въпрос уместността на техния съюз – нещо, срещу което Виктория се обяви открито.

12-годишната дъщеря на принцеса Виктория, принцеса Естел, е следващата в линията за наследяване на трона след майка си. Тя по подобен начин се възползва от промяната в закона, тъй като има по-малък брат – принц Оскар.

Принцеса Ингрид Александра от Норвегия

Като най-голямо дете на престолонаследника принц Хокон и принцеса Мете-Марит, принцеса Ингрид Александра е готова да стане първата кралица регент на Норвегия след кралица Маргарет през XV в. Родена в прогресивна монархия, Ингрид Александра се възползва от законите за абсолютно първородство на Норвегия, които позволяват на най-голямото дете – независимо от пола – да наследи трона.

Ингрид Александра вече започна да оставя своя отпечатък. Тя е посещавала държавни училища, карала е сърф състезателно и е работила на летни работни места, привеждайки се в съответствие със земния, достъпен образ, към който се стремят съвременните кралски особи. Нейното чувство за дълг обаче е неоспоримо

През 2022 г. тя отпразнува своя 18-ти рожден ден, стъпвайки в националната светлина на прожекторите, където направи първите си значими публични изяви, включително присъствие на заседание на кабинета – чест, обикновено запазена за монарси и престолонаследници.

Подобно на колегите си от поколението Z, Ингрид Александра говори открито за живота си, показвайки проблясъци на земност, които резонират с по-младите поколения на Норвегия. Въпреки че норвежкото кралско семейство не е лишено от своите противоречия – вижте брака на лелята на принцесата, принцеса Марта Луиз, с Дурек Верет, самопровъзгласил се за шаман – Ингрид Александра поддържа похвален публичен образ.

