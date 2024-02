Извънредно положение в Перу заради "трошаща костите треска"

П еру обяви извънредно положение в повечето си провинции поради нарастващия брой случаи на денга, които се появяват в период на по-високи от обичайните температури, причинени от климатичния феномен Ел Ниньо.

Заболяването е известно още с наименованието „трошаща костите треска" (от англ. ез.: bonebreak fever), тъй като причинява толкова силна болка, че болният има чувството, че костите му се трошат.

По данни на здравното министерство на страната броят на регистрираните случаи на денга през първите седем седмици на тази година е два пъти по-голям от този през същия период на 2023 г. - регистрирани са над 31 000 случая.

"Това е сериозен проблем", заяви министърът на здравеопазването Сесар Васкес миналата седмица, преди да бъде обявено извънредно положение.

"И той излиза извън контрол."

Извънредното положение в здравеопазването ще даде възможност на правителството на страната да прехвърли по-бързо средства към засегнатите региони, както и да транспортира лекари и медицински сестри. Тя ще обхване 20 от 24-те провинции на страната, включително регионите, които обграждат столицата Лима.

Миналата година епидемия от денга постави под напрежение системата на общественото здравеопазване в Перу, тъй като хиляди хора потърсиха помощ в спешните кабинети.

Заболяването се разпространява от Aedys Egypti - комар, който се размножава в горещи и влажни условия.

Въпреки че повечето случаи на денга са с леки симптоми, заболяването може да причини силно главоболие, треска и мускулни болки.

Recently, Burkina Faso declared dengue fever an epidemic. According to WHO, 20,000 people die from the disease each year. With a recent rise in cases in Brazil, Peru, Colombia and some European countries, what's behind the surge? Here's the BBC’s @realpkasare. 🎞️ @BushraNor pic.twitter.com/5q3b70pFFr