Учени създадоха ваксина срещу вируса Зика под формата на лепенка

У чени от университета на Куинсланд, Австралия, са разработили безиглена ваксина срещу потенциално смъртоносния вирус Зика, който се пренася от комари, съобщава сайтът на учебното заведение.

Ваксината е под формата на специална HD-MAP лепенка и не изисква инжекции.

Needle-free protection from the mosquito-borne Zika virus is under development.



A #UQ-developed #Vaxxas microprojection patch has delivered a @UniofAdelaide vaccine to evoke a response 270 per cent higher than syringe delivery.

