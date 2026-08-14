България

Еднократна помощ за ученици от първи до четвърти клас: Кой има право и как се кандидатства

Подкрепата е предназначена за семейства с деца, записани в първи, втори, трети и четвърти клас, като размерът ѝ се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет

14 август 2026, 06:37
Еднократна помощ за ученици от първи до четвърти клас: Кой има право и как се кандидатства
Източник: iStock/Getty Images
  • Семействата с деца в 1.- 4. клас могат да кандидатстват за еднократна помощ за разходите в началото на учебната година; размерът се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет.
  • Заявлението се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес – лично, по пощата или електронно чрез eGov.bg/Системата за сигурно електронно връчване. Услугата е без такса.
  • Посоченият срок за предоставяне е 14 дни. При необходимост могат да се изискват документи като удостоверение за записване в 1. клас, медицински протокол или документ за настойничество.

Семействата, чиито деца са записани в първи, втори, трети или четвърти клас, могат да получат еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година. Условието, посочено в описанието на услугата, е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството. 

Помощта се предоставя и на настойник или попечител, който отглежда детето, както и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

  • За кои деца е предназначена помощта

Еднократната помощ се отнася за ученици, записани в:

  1. първи клас;
  2. втори клас;
  3. трети клас;
  4. четвърти клас.

По предоставената информация помощта е предназначена за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

Размерът на помощта не е посочен като конкретна сума в предоставения материал. В него е уточнено, че размерът се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.

  • Кой може да получи помощта

Помощта се предоставя на семействата, чиито деца отговарят на посочените условия.

В обхвата попадат и:

  1. настойникът или попечителят, който отглежда детето;
  2. деца, настанени в семейства на роднини и близки;
  3. деца, настанени в приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Основното изискване, посочено в описанието, е децата да живеят постоянно в страната и да не са настанени за отглеждане извън семейството.

  • Как се кандидатства

Помощта се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, попълнено от правоимащите лица.

Документите се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Заявяването може да стане по няколко начина:

  1. лично, като към заявлението-декларация се представя лична карта за справка;
  2. чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;
  3. по електронен път с квалифициран електронен подпис;
  4. по електронен път посредством електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Сред възможните начини за заявяване са посочени още порталът за предоставяне на електронни услуги, подаването на заявление на гише в център за административно обслужване, по пощата и чрез системата за сигурно електронно връчване.

  • Какви документи са необходими

Към заявлението-декларация се прилагат допълнителни документи в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да получи необходимата информация по служебен път.

Посочени са следните документи:

  1. заявление-декларация по образец;
  2. удостоверение, че детето или децата са записани в първи клас, издадено от съответното училище;
  3. медицински протокол на ЛКК, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище;
  4. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

В предоставената информация е посочен и Образец АУ 778.

  • Електронно кандидатстване

При заявяване на електронната услуга чрез уеб базирана електронна форма първата стъпка е вход в „Моето пространство“ в egov.bg.

Предвидена е автентикация с възможност за избор на средство за електронна идентификация:

  1. квалифициран електронен подпис (КЕП);
  2. мобилен електронен подпис;
  3. ПИК на НОИ;
  4. ПИК на НАП.

След това потребителят трябва да избере електронна административна услуга от Каталога на услугите и да натисне бутона „Заяви услуга“.

След избора на услугата се извършва автоматична проверка за наличен профил в Системата за сигурно електронно връчване. Ако потребителят няма активен профил или профилът е деактивиран, бутонът „Продължи“ не може да бъде избран.

В предоставената информация е посочено също, че за подписване на документи от персоналния профил в eGov.bg е необходимо да бъде инсталиран компонентът за еПодписване NexU на компютъра.

  • Заявяване чрез системата за сигурно електронно връчване

Другият описан начин за електронно заявяване е чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Процедурата включва:

  1. Изтегляне на подходящото заявление от секцията „Образци на документи“.
  2. Попълване на всички полета във формуляра в Microsoft Word.
  3. Запазване на попълнената форма на компютъра.
  4. Изпращане на запазената и попълнена форма чрез Системата за сигурно електронно връчване до дирекция „Социално подпомагане“.
  • Колко време отнема услугата

Посоченият срок за предоставяне на услугата е 14 дни.

За самото предоставяне на услугата не се заплаща такса.

Резултатът от услугата се издава от дирекция „Социално подпомагане“.

  • Какво може да се обжалва

В предоставения материал е описан и редът за обжалване на индивидуален административен акт.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ пред директора на Регионална дирекция за социално подпомагане.

В същия срок заповедта може да бъде обжалвана и пред Административен съд, без да е изчерпана възможността за обжалване по административен ред.

Отделно е посочено, че заповедта за отказ подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решението на съда е окончателно.

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