Известна интериорна дизайнерка е открита мъртва в апартамент за 1,3 млн. долара

И нтериорнaта дизайнерка на телевизионната звезда Бетени Франкел е намерена мъртва. Тялото ѝ е открито в апартамента ѝ в квартал “Горен Ийст Сайд” в Манхатън. Това съобщи Daily Mail.

Тялото на 49-годишната Брук Гомес е намерено в "напреднало състояние на разлагане" в неделя вечерта, твърдят източници на Daily Mail. Те посочват, че тя не е била засичана повече от седмица.

Приятел на Гомес е помолил управителя на сградата да провери апартамента ѝ. Жилището, в което живеела дизайнерката, струва около 1,3 млн. долара. Сградата се намира на Медисън авеню на 94-та улица в Карнеги Хил, съобщават източниците на Daily Mail.

Управителя на сградата установил, че Брук Гомес е мъртва. Той се обадил на 911, за да повика екип на спешна медицинска помощ. На място се отзовали полицейски и медицински служители.

“Засега няма подозрения за извършено престъпление”. Това заяви говорител на нюйоркската полиция, цитиран от Daily Mail. Съдебният лекар, работещ по случая е отказал да коментира каква е причината за смъртта.

През 2013 г. Гомес участва във втория сезон на риалити формата "Bethenny Ever After", който се излъчва по американския телевизионен канал Bravo. Поредицата проследи ремонтните дейности по пентхауса на актрисата Бетени Франкъл. Интериорните решения бяха на Брук Гомес и нейната майка. Гомес успя да преобрази таванско помещение, с площ 3400 кв.м., три спални и три бани.

