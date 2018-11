Перфекционист, с усет към детайла, модният дизайнер Том Форд е смятан за единствения в света, който знае как да сътвори идеалните дрехи за жените и мъжете.

Моден дизайнер, режисьор, продуцент, сценарист - креативният ум на Форд е интересна почва, в която да се разровиш.

"Обичам да създавам неща, без значение дали това ще е компания, отваряне на магазин, създаване на марка или правене на филм – да създавам е нещото, което ме прави щастлив", казва дизайнерът в интервю от 2015 г.

В последните 20 години Форд е един от най-великите дизайнери в света.

С редица награди - сред които “Дизайнер на годината 2001” и “Най-добър дизайнер на аксесоари 2002” , "Най-добър дизайнер в света" за 2001 година, според списание “Тайм”, награда за цялостно творчество, както и за работата му във филмовата индустрия - "A Single Man" и "Nocturnal Animals", които са били номинирани за наградите "Оскар" - Форд е пример за това как да следваш собствения си инстинкт е правилният избор.

"Когато бях на 3 или 4 години помня как родителите ми не можеха да ме накарат да облека каквото и да е, бях много капризен в това отношение. Също така помня, че казвах на майка ми "косата ти не изглежда добре" или други подобни. Може да бях дете, но местих сам мебелите вкъщи, пренареждах дневната", спомня си дизайнерът, с което иска да каже, че това са били признаците, които са му подсказали, че е перфекционист.

Роденият през 1961 година в Остин, Тексас Том Карлайъл Форд казва, че винаги е искал да избяга от малкото градче. "Може би, гледайки по филмите как някакъв забележителен живот се случва някъде там, без ти да си част от него, ме е накарало да се преместя в Ню Йорк още на 17", споделя той.

Първоначално Форд учи в Университета в Ню Йорк, а после се прехвърля да следва интериорен и моден дизайн в колежа “Парсънс”, откъдето обаче се дипломира като архитект през 1986 година. През 1990 година дизайнерът е назначен в италианската модна къща “Гучи”, а четири години по-късно вече е неин главен дизайнер и творчески директор. От 2000 година е главен дизайнер на линията прет-а-порте на “Ив Сен Лоран” – “Рив Гош”, а през 2004 г. напуска “Гучи”.

"Модата е точното място за мен - обяснява Форд, пасва ми скоростта, с която нещата в нея се движат".

Но животът му в "Гучи" и "Ив сен Лорен" не е така бляскав, както би изглеждал за някои отстрани.

"Правих по 16 колекции на година, календарът ми беше препълнен със задачи, бях на предела на силите си, в същото време нещо в живота ми недостигаше", казва Форд.

Въпреки натовареното си ежедневие, което за един перфекционист не е краят на света, Форд успява да има от онези моменти, когато времето за теб просто спира и "всичко ти се изяснява напълно".

"Тогава успяваш повече чувстваш, отколкото да мислиш", казва дизайнерът, подчертавайки колко е важно да заглушиш всичко за момент, за да потърсиш онова, което наистина обичаш да правиш.

Така идва 5-годишната пауза от модния подиум и в живота на Форд главна роля заема киното.

През 2009 година излиза първият режисиран от дизайнера филм "A Single Man".

Номинираният за "Оскар" за главна мъжка роля в продукцията Колин Фърт влиза в смесения сюжет на любов и загуба, играейки брилянтно образа на сдържан мъж, който трябва да построи и реконструира личността си, на която обществото не й позволява да скърби.

Спокойният героизъм на Фърт се смесва с нотките на ирония и себеосъждане, създавайки един дълбоко състрадателен портрет.

Част от качествата на героя на Колин Фърт наподобяват тези, които бащата на самия Форд е притежавал и, както преподавателят и журналист Любомир Стойков описва - "Докато майката (на Форд) е амбициозна и постоянно поставя някакви задачи на сина си, то баща му е спокоен, уравновесен и търпелив човек. Днес Том Форд си спомня тъкмо за тези негови черти и изтъква колко много му помага именно това философско отношение към живота и мисълта за преходността и обикновенността на нещата".

Нотките на спокойствие, но този път дори смразяващи, се прокрадват и във втория филм на дизайнера - "Nocturnal Animals".

Номинираният за редица престижни филмови награди психо трилър с участието на Джейк Джиленхол и Ейми Адамс, "смразява кръвта" на зрителя и дори няколко дни по-късно, влиянието му остава в съзнанието.

За пореден път усетът към детайла на Форд се забелязва във всяка една сцена, а желанието да разбереш подтекста от всяка дума, всяка случка във филма (по адаптация на романа "Тони и Сюзан"), те преследва докрай.

Любопитство обаче от творенията на Том Форд тлее и в серията му парфюми. Не толкова разпространените за българския пазар аромати на дизайнера, може да се окажат истинска находка, ако успееш да откриеш онези от тях, в които дизайнерът е добавил нотка от жасмин. Но по-опитните потребители на парфюмите на Форд може да имат друго мнение.

