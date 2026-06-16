Нови разкрития за падналия бомбардировач: Какво се случи секунди преди катастрофата на B-52 за $85 милиона

К омандването на американската авиобаза „Едуардс“ разкри нови, ключови детайли около трагичния инцидент със стратегическия бомбардировач B-52 Stratofortress, при който загинаха 8 души. Катастрофата с огромната машина на стойност 85 милиона долара е станала буквално секунди след отлепянето от пистата, пише The Post.

По време на извънредна пресконференция полковник Джеймс Хейс съобщи, че ударът е бил изключително мощен, последван от огромна експлозия, което е направило инцидента „абсолютно неспасяем“ за хората на борда.

Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ

Кои са жертвите?

Властите изясниха състава на 8-членния екипаж, който е изпълнявал рутинна изпитателна мисия. На борда не са били само военни пилоти. Загиналите са смесен екип от:

Военнослужещи под пагон от Военновъздушните сили на САЩ;

Цивилни държавни служители;

Външни експерти и правителствени подизпълнители, ангажирани с тестовата програма.

A US Air Force B-52 Stratofortress bomber crashed on takeoff at Edwards Air Force Base in Southern California's Mojave Desert, bursting into flames and killing all eight crew members aboard, Air Force officials said https://t.co/xyrkLvI0fk — Reuters (@Reuters) June 16, 2026

Какво се знае за инцидента до момента?

Расте броят на жертвите след катастрофата на бомбардировач в Калифорния

Полковник Хейс поясни, че самолетът е претърпял пълна катастрофа „веднага“ след излитането в 11:20 ч. местно време. Благодарение на огромната територия на полигона, машината е паднала в рамките на самата авиобаза и няма засегнати цивилни зони извън нея. Сателитни кадри и уеб камери от района показаха километричен стълб от гъст черен дим и тлеещ кратер на мястото на сблъсъка.

От командването подчертаха, че разследването ще бъде изключително сложно и ще отнеме няколко месеца, преди да се излезе с официално заключение за техническата причина. Полковникът допълни, че изпитания като това са ежедневие за базата и нищо в подготовката на полета не е предвещавало подобен изход.

Пълна блокада на база „Едуардс“

В базата остава в сила извънредно положение. Летището е напълно затворено за неопределено време, а всички входящи полети се пренасочват към други военни обекти. Всички пропуски за цивилни посетители са анулирани, за да могат аварийните и следствените екипи да работят необезпокоявано на терен.

Съболезнования към семействата изразиха губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм и местният конгресмен Джей Обернолте, които призоваха за пълна подкрепа на близките на загиналите специалисти.