Свят

Нови разкрития за падналия бомбардировач: Какво се случи секунди преди катастрофата на B-52 за $85 милиона

Полковник Джеймс Хейс обяви, че на борда на 85-милионната машина са загинали военни, цивилни служители и подизпълнители, а инцидентът е бил абсолютно неизбежно фатален

16 юни 2026, 15:10
Нови разкрития за падналия бомбардировач: Какво се случи секунди преди катастрофата на B-52 за $85 милиона
Източник: Getty Images

К омандването на американската авиобаза „Едуардс“ разкри нови, ключови детайли около трагичния инцидент със стратегическия бомбардировач B-52 Stratofortress, при който загинаха 8 души. Катастрофата с огромната машина на стойност 85 милиона долара е станала буквално секунди след отлепянето от пистата, пише The Post.

По време на извънредна пресконференция полковник Джеймс Хейс съобщи, че ударът е бил изключително мощен, последван от огромна експлозия, което е направило инцидента „абсолютно неспасяем“ за хората на борда.

Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ

Кои са жертвите?

Властите изясниха състава на 8-членния екипаж, който е изпълнявал рутинна изпитателна мисия. На борда не са били само военни пилоти. Загиналите са смесен екип от:

  • Военнослужещи под пагон от Военновъздушните сили на САЩ;
  • Цивилни държавни служители;
  • Външни експерти и правителствени подизпълнители, ангажирани с тестовата програма.

Какво се знае за инцидента до момента?

Расте броят на жертвите след катастрофата на бомбардировач в Калифорния

Полковник Хейс поясни, че самолетът е претърпял пълна катастрофа „веднага“ след излитането в 11:20 ч. местно време. Благодарение на огромната територия на полигона, машината е паднала в рамките на самата авиобаза и няма засегнати цивилни зони извън нея. Сателитни кадри и уеб камери от района показаха километричен стълб от гъст черен дим и тлеещ кратер на мястото на сблъсъка.

От командването подчертаха, че разследването ще бъде изключително сложно и ще отнеме няколко месеца, преди да се излезе с официално заключение за техническата причина. Полковникът допълни, че изпитания като това са ежедневие за базата и нищо в подготовката на полета не е предвещавало подобен изход.

Пълна блокада на база „Едуардс“

В базата остава в сила извънредно положение. Летището е напълно затворено за неопределено време, а всички входящи полети се пренасочват към други военни обекти. Всички пропуски за цивилни посетители са анулирани, за да могат аварийните и следствените екипи да работят необезпокоявано на терен.

Съболезнования към семействата изразиха губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм и местният конгресмен Джей Обернолте, които призоваха за пълна подкрепа на близките на загиналите специалисти.

Източник: The Post    
авиобаза Едуардс B-52 Stratofortress самолетна катастрофа Военновъздушни сили на САЩ авиационен инцидент загинали разследване военна авиация Калифорния изпитателен полет
Последвайте ни
Мъж, принудил съпругата си да проституира с над сто мъже, заплашил я, че

Мъж, принудил съпругата си да проституира с над сто мъже, заплашил я, че "чудовището ще бъде освободено"

Нови разкрития за падналия бомбардировач: Какво се случи секунди преди катастрофата на B-52 за $85 милиона

Нови разкрития за падналия бомбардировач: Какво се случи секунди преди катастрофата на B-52 за $85 милиона

ЕП не свали имунитета на Никола Минчев

ЕП не свали имунитета на Никола Минчев

Коя древна римска богиня си според месеца ти на раждане

Коя древна римска богиня си според месеца ти на раждане

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

Поликистозна бъбречна болест при котките: пълно ръководство за стопани

dogsandcats.bg
Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония
Ексклузивно

Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония

Преди 19 часа
Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ
Ексклузивно

Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ

Преди 17 часа
САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран
Ексклузивно

САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран

Преди 17 часа
Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас
Ексклузивно

Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас

Преди 17 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Супергерой на терена: Кой е маскираният футболист на Уругвай и защо взриви мрежата

Супергерой на терена: Кой е маскираният футболист на Уругвай и защо взриви мрежата

Любопитно Преди 10 минути

Бранителят Себастиан Касерес се превърна в хит на Мондиал 2026, след като се появи с ефектен аксесоар, вдъхновен от емблематичния цвят на Уругвай

Зеленски се среща с Тръмп, какво си казаха в Eвиан

Зеленски се среща с Тръмп, какво си казаха в Eвиан

Свят Преди 29 минути

Наричайки руско-украинската война "безумие", Тръмп отбеляза, че е имал добра среща със Зеленски

КС реши да разгледа отнемането на вещите, използвани за престъпление

КС реши да разгледа отнемането на вещите, използвани за престъпление

България Преди 1 час

Определението е прието с 11 гласа „за“ и с особено мнение на съдия Атанас Семов

Легендарно завръщане: Серина и Винъс Уилямс отново заедно на „Уимбълдън“

Легендарно завръщане: Серина и Винъс Уилямс отново заедно на „Уимбълдън“

Любопитно Преди 1 час

Американските тенис легенди се събират на двойки в Лондон напук на възрастта, а организаторите раздадоха специални покани за турнира, включително и за първата ни ракета Григор Димитров

<p>Mлекопреработвателите въстанаха срещу БАБХ</p>

Mлекопреработвателите въстанаха срещу заповедта на БАБХ

България Преди 1 час

От БАМ настояват за отмяна на заповедта за тестване на вносното мляко

Кремъл: Путин не е получавал покана от Зеленски да присъства на срещатата на Г-7

Кремъл: Путин не е получавал покана от Зеленски да присъства на срещатата на Г-7

Свят Преди 1 час

По-рано Зеленски заяви, че е предложил да се срещне с руския президент по време на срещата на върха на Г-7 във Франция, но Путин е отказал

<p>Асен Василев: Скандално е гласуването на дълг без разчети</p>

Василев: Скандално е да се гласува вдигане на тавана на дълга с 3,8 млрд. евро без предоставени реални разчети

България Преди 1 час

Спор в парламента за вдигане на тавана на държавния дълг с 3,8 млрд. евро

Кола блъсна 4-годишно момиченце в Девин, шофьорът не намалил край детска площадка

Кола блъсна 4-годишно момиченце в Девин, шофьорът не намалил край детска площадка

България Преди 2 часа

Шофьорът е изпробван с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни

Автомат от люка на кола и тест за кокаин: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев на АМ „Тракия“

Автомат от люка на кола и тест за кокаин: Задържаха инфлуенсъра Стоян Колев на АМ „Тракия“

България Преди 2 часа

В колата е открито еърсофт оръжие

Системата на Кока-Кола в България допринася с 623 млн. евро към икономиката на страната

Системата на Кока-Кола в България допринася с 623 млн. евро към икономиката на страната

Пари Преди 2 часа

Приносът включва изграждането на нова водопроводна мрежа, която осигурява вода за жителите на Костинброд и Волуяк

Евакуация в Германия: Блокираха град Потсдам заради 250-килограмова бомба от Втората световна война

Евакуация в Германия: Блокираха град Потсдам заради 250-килограмова бомба от Втората световна война

Свят Преди 2 часа

Железопътното движение на централната гара в Потсдам бе преустановено

Тръмп: Споразумението с Иран минава във втора фаза

Тръмп: Споразумението с Иран минава във втора фаза

Свят Преди 3 часа

По силата на окончателното споразумение Иран никога няма да разполага с ядрено оръжие, заяви държавният глава на САЩ

Джиро д'Италия в България - равносметката в цифри

Джиро д'Италия в България - равносметката в цифри

България Преди 3 часа

Над 28 млн. взаимодействия, 27 млн. гледания и медийно отразяване в 87 държави

<p>Тайното име на Рим и грешката за милиони: Забранените думи в историята, които се наказваха с екзекуция</p>

Когато думите се превърнат в смъртна присъда

Любопитно Преди 3 часа

Кое е тайното име на Древен Рим и защо едно 17-годишно момче било осъдено на смърт от нацисткия режим в Германия

<p>Тротинетка помете млада жена в Бургас, тя е в критично състояние</p>

Електрическа тротинетка помете млада жена в Бургас, тя е в критично състояние

България Преди 3 часа

Пострадалата, на 26 години, е с травма на главата

Луфтвафе

Шефът на Луфтвафе: Готови сме да се бием с Русия и „Дарт Путин“ още тази вечер

Свят Преди 3 часа

Германия е готова да се „бие още тази вечер“ срещу Русия и ще защити „всеки сантиметър“ от територията на НАТО, заяви началникът на нейните военновъздушни сили в ексклузивно интервю

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които обичат водата, калта и забавленията на открито

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

България е сред страните с най-добро качество на водите за къпане в Европа

sinoptik.bg
1

Любопитно за две от най-красивите пирински реки

sinoptik.bg

Трифонова и Събков разпалиха мрежата с горещи кадри край морето

Edna.bg

Разкриха тайните за страхотнен секс след 40 години 

Edna.bg

Изхвърлиха отбор от елита на Чехия за корупция, кметът на града предлагал подкупите

Gong.bg

Силното представяне на Лудогорец в Европа донесе още 1 млн. евро на българските клубове

Gong.bg

Семейството на 12-годишната Ани получи ключовете за новия си дом

Nova.bg

Стоян Колев е арестуван след сигнал за оръжие от люка на автомобил и положителен тест за кокаин (ВИДЕО+СНИМКА)

Nova.bg