Русия се изтегля от фронтовата линия в Сирия, но не напуска основните си бази в страната

Р усия изтегля военните си от фронтовата линия в Северна Сирия и от постовете си в Алауитските планини, но не напуска двете си основни бази в страната след падането на президента Башар Асад. Това предаде Ройтерс, позовавайки се на четирима сирийски служители.

Свалянето от власт на Асад, който заедно с покойния си баща, бившия президент Хафез Асад, беше сключил близък съюз с Москва, постави под въпрос бъдещето на руските бази - военновъздушната база “Хмеймим” в Латакия и военноморското съоръжение в Тартус.

На сателитни кадри от петък се вижда как поне два самолета Ан-124, едни от най-големите товарни самолети в света, са в базата “Хмеймим” и очевидно се подготвят за зареждане.

Най-малко един товарен самолет е отлетял в събота за Либия, съобщи сирийски служител по сигурността, разположен извън базата.

Сирийски военни източници и източници от сферата на сигурността, поддържащи контакти с руснаците, заявиха пред Ройтерс, че Москва изтегля силите си от фронтовата линия, както и част от тежкото оборудване и висши сирийски офицери.

Но източниците, които говориха при условие за анонимност поради деликатността на ситуацията, заявиха, че Русия не се изтегля от двете си основни бази и в момента няма намерение да го прави.

Russia withdraws troops from Syria! Locals filmed Russian military convoys moving from the Tartus base towards the coast.

Част от оборудването се изпраща обратно в Москва, както и високопоставени офицери от армията на Асад, но на този етап целта е да се прегрупират и да се пренасочат според развитието на ситуацията на терен, заяви пред Ройтерс високопоставен офицер от сирийската армия, който е в контакт с руските военни.

Високопоставен бунтовнически служител, близък до новата временна администрация, заяви пред Ройтерс, че въпросът за руското военно присъствие в Сирия и предишни споразумения между правителството на Асад и Москва не са били обсъждани.

„Това е въпрос на бъдещи разговори и сирийският народ ще има последната дума“, каза служителят, като добави, че Москва е създала канали за комуникация.

„Нашите сили също така в момента са в непосредствена близост до руските бази в Латакия“, добави той.

Кремъл заяви, че Русия води разговори с новите управляващи в Сирия относно базите.

Руският президент Владимир Путин, чиято намеса в сирийската гражданска война през 2015 г. помогна да бъде подкрепен Асад, когато Западът призоваваше той да бъде свален, предостави на Асад убежище в Русия, след като Москва му помогна да избяга в неделя.

Бази

Москва подкрепя Сирия още от началото на Студената война и признава нейната независимост през 1944 г., когато Дамаск се опитва да се отърве от френското колониално управление. Западът дълго време смяташе Сирия за съветски сателит.

Базите в Сирия са неразделна част от глобалното военно присъствие на Русия: Военноморската база в Тартус е единственият руски център за ремонт и снабдяване в Средиземно море, а Хмеймим е основен пункт за военна и наемническа дейност в Африка.

Според сирийски военни и западни разузнавателни източници Русия разполага и с постове за подслушване в Сирия, които са били управлявани заедно със сирийски сигнални станции.

Съоръжението в Тартус датира от 1971 г. и след като Русия се намеси в гражданската война, за да помогне на Асад, през 2017 г. Москва получи безвъзмезден 49-годишен наем.

Йорук Исик, геополитически анализатор, базиран в Истанбул, който ръководи „Босфорски наблюдател“, заяви, че Русия вероятно изпраща товарни самолети от Сирия през Кавказ, а след това към въздушната база „Ал Хадим“ в Либия.

