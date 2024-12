Русия изтегля военното си оборудване от Сирия (СНИМКИ)

И зглежда, че Русия събира военното си оборудване от своята военновъздушна база в Сирия, показват сателитни снимки, разпространени от "Максар" (Maxar), след като бунтовниците в Сирия свалиха президента Башар Асад миналия уикенд, предаде Ройтерс.

Снимките, направени вчера, показват най-малко два самолета Ан-124, едни от най-големите товарни самолети в света, с отворени носови конуси във военновъздушната база в Хмеймим, в крайбрежната провинция Латакия.

New satellite imagery for today of Syria's Khmeimim airbase near Latakia, where two Russian An-124 heavy transport aircraft are visible ( with nose cones lifted for loading). 📸 @Maxar pic.twitter.com/mCohTRIyVv — Mike Eckel (@Mike_Eckel) December 13, 2024

"Два тежки транспортни самолета Ан-124 се намират на летището - и двата са с вдигнати носови конуси и са подготвени за натоварване на оборудване или други товари", отбелязват от "Максар".

"В близост до тях боен хеликоптер Ка-52 се демонтира и изглежда се подготвя за превоз, докато компоненти от батарея за ПВО С-400 се подготвят за транспортиране от предишната си дислокация във военновъздушната база“, казва още компанията по повод сателитните си снимки.

Във военноморската база на Русия в Тартус, единствената руска база на Средиземно море, която е център за ремонт и попълване на запасите, "до голяма степен няма промени, откакто на 10 декември заснехме две фрегати, които продължават да бъдат в шелфа на Тартус“, допълват от "Максар".

Elements of a Russian air defense battery departing Hmeimim Air Base in Syria are visible in the latest @Maxar imagery. pic.twitter.com/peHbOZzA1V — Brady Africk (@bradyafr) December 13, 2024

Руското Министерство на отбраната за момента не е отговорило на запитването от Ройтерс за коментар, пояснява агенцията.

TheStudyofWar: .@Maxar collected new satellite imagery this morning (December 13th) of the two primary Russian military bases in Syria—Khmeimim airbase near Latakia and the port/naval base at Tartus. Details ⬇️🧵(1/4) pic.twitter.com/AeTsR6YQWd — GMan (Ґленн) ☘️🇬🇧🇺🇦🇺🇸🇵🇱🇮🇱🍊🌻 (@FAB87F) December 13, 2024

Кремъл заяви, че след падането на Асад се е съсредоточил върху гарантиранe на сигурността на военните си бази в Сирия и на своите дипломатически мисии, припомня Ройтерс.

*Във видеото: Сирия след Башар Асад: Какво следва?

