Иран няма да разработва ядрени оръжия - Хаменей забранява

И ранският върховен лидер аятолах Али Хаменей е забранил оръжията за масово унищожение, което "очевидно означава, че Техеран няма да разработва ядрени оръжия", заяви президентът Масуд Пезешкиан, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

"Нашият върховен лидер вече заяви, че няма да притежаваме ядрени оръжия", заяви президентът в речта си. "Религиозният лидер на едно общество не може да лъже", подчерта Пезешкиан, цитиран от Асошиейтед прес. "Когато той обяви, че няма да имаме ядрени оръжия, това означава, че няма да имаме. Дори и да искам да го направя, не мога, заради вярата си".

Пезешкиан направи това изявление преди третия кръг от ядрените преговори със САЩ. Вашингтон продължава да обвинява Техеран, че се стреми да се сдобие с ядрен арсенал, припомня Ройтерс.