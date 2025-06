Израел: Свалихме ирански дронове над Мъртво море

И зраелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха днес, че тяхната противовъздушна отбрана успешно е отблъснала серия от дронове, изстреляни от Иран, предаде ДПА.

Три дрона са били прехванати в района на Мъртво море, съобщи ЦАХАЛ в социалната мрежа „Телеграм“. Сирени за тревога са се чули към 3:00 през нощта местно време (и българско).

Конфликтът между Израел и Иран навлиза във втората си седмица. От миналия петък насам израелските сили постоянно атакуват цели в Иран, а Техеран отговаря с ракети и дронове срещу Израел.

Israel downs 3 Iranian drones over Dead Sea

