Израел: Спираме доставките на електроенергия за Газа

И зраел обяви, че спира да доставя електроенергия на Газа. Пълният мащаб на последиците от решението засега не е ясен, но се знае, че централите за обезсоляване на морска вода в палестинския анклав се нуждаят от електричество, за да работят и да произвеждат питейна вода, съобщиха агенциите.

Според израелски медии мярката е наредена от израелския енергиен министър Ели Коен. До нея се стига седмица след като Израел прекъсна достъпа на всякакви стоки, включително на хуманитарна помощ до над 2-милионното население на Газа.

