Израел възобнови бойните си действия в Газа

И зраелската армия обяви днес, че е възобновила бойните си действия в Ивицата Газа, предаде Ройтарс, като се позова на официално изявление на израелските Сили за отбрана за елиминиране на заподозрени в анклава.

Ликвидираните субекти са "били забелязани да поставят взривно устройство в северната част на Ивицата Газа", се казва в армейското съобщение. "Израелските военновъздушни сили са нанесли удар по подозрителните лица с цел отстраняване на заплаха", се уточнява в съобщението, цитирано и от Франс прес.

BREAKING: Israel says it is stopping the entry of all goods and supplies into Gaza. https://t.co/lRrdXA60XQ