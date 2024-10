Бенямин Нетаняху: Израел ще се вслушва в САЩ

И зраел ще се вслушва в САЩ, но ще взима решения относно своите действия в съответствие с националните си интереси. Това заяви днес канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, предаде Ройтерс.

Изявлението беше направено във връзка с публикация на американското издание "Вашингтон пост". В нея се казваше, че Нетаняху е заявил на президента на САЩ Джо Байдън, че Израел ще нанесе удар по ирански военни обекти, а не по петролни или ядрени цели в Иран.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tells US Israel will strike military targets in Iran and not nuclear or oil facilities as its carnage in besieged Gaza enters its 375th day



