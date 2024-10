Миротворците на ООН остават на "всичките си позиции" в Ливан

М иротворците на ООН ще останат на сегашните си позиции в Ливан въпреки призивите на Израел да се преместят, докато боевете с „Хизбула“ се засилват, заяви днес техният ръководител Жан-Пиер Лакроа, цитиран от Франс прес.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху вчера отново призова мироопазващите сили на ООН, разположени в Южен Ливан, да се изтеглят от определени позиции в близост до границата между Израел и Ливан, като заяви, че е напълно „невярно“, че израелските сили са атакували ЮНИФИЛ, силите на ООН в Ливан.

През последните дни напрежението между Израел и ЮНИФИЛ се увеличи. Петима миротворци бяха ранени от израелската армия, което предизвика остри критики към Израел.

„Беше решено, че силите на ООН ще запазят всичките си позиции въпреки призивите на израелската армия да освободят позиции в близост до „Синята линия“ между Ливан и Израел“, добави Жан-Пиер Лакроа.

„Искам да подчертая, че това решение остава валидно“, допълни френският дипломат, като поясни, че то е било одобрено по-рано днес от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш.

Бенямин Нетаняху заяви вчера, че Израел ще продължи да „се бори безпощадно с „Хизбула“ в Ливан, ден след най-смъртоносната атака на проиранското движение на израелска земя в продължение на близо месец военна ескалация.

