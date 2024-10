Израел: Атаката на "Хизбула" срещу военна база е болезнена

Н ачалникът на щаба на израелската армия определи като "болезнено" вчерашното нападение на "Хизбула" срещу военна база южно от Хайфа, предаде Франс прес.

"Ние сме във война, нападението срещу тренировъчна база на вътрешния фронт е тежко и последствията са болезнени", заяви генерал Херци Халеви пред войници по време на посещение в базата, където снощи бяха убити най-малко четирима войници.

Израелската армия съобщи, че четирима войници са били убити и седем ранени в тренировъчен лагер на бригада "Голани" в Бинямина, южно от Хайфа, голям град в Северен Израел.

Иран забранява пейджърите и уоки-токитата по време на полети

Според доброволческата спасителна организация "Обединена Хацала" при нападението са пострадали над 60 души.

🔴LIVE UPDATES - WAR IN LEBANON: Israel's army chief said Monday a Hezbollah drone strike on a military training base that killed at least four soldiers at the weekend was "difficult and painful".https://t.co/mBJBEd4yJb