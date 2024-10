Израел: Открихме подземен комплекс на "Хизбула" в Южен Ливан

И зраелските сухопътни войски са открили подземен комплекс на „Хизбула“ в Южен Ливан, завиха вчера израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), цитирани от ДПА.

Те твърдят, че подземното съоръжение е служило за команден център на елитните сили „Ар Радуан“ на ливанската милиция и в него са били складирани оръжия, боеприпаси и мотоциклети.

Израелската армия публикува видеозапис, на който се виждат спални, кухня и санитарни помещения в комплекса.

The Israeli Army has released footage of Hezbollah's underground compound in southern Lebanon & claimed that the Hezbollah was planning a bigger attack than what the Hamas terrorists organised on Oct 7. #WATCH #israel #hezbollah #lebanon #war #westasia #cnbctv18digital #iran… pic.twitter.com/rmrlOgXpPB