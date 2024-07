Израел проучва предложение, включващо споразумение за спиране на огъня в Газа

И зраел проучва отговора на предложение, включващо споразумение за освобождаване на заложници и спиране на огъня в Газа, съобщи израелската разузнавателна служба Мосад, цитирана от Ройтерс.

"Преговарящите по заложническата сделка предадоха отговор на "Хамас" по въпроса за параметрите на подобно споразумение. Израел проучва отговора и на свой ред ще даде отговор на посредниците", се казва в изявление, разпространено от канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху от името на Мосад.

Повече подробности не се разкриват.

