Наредена е евакуация в Газа: Израелските военни реагират на ракетния обстрел

И зраелските военни наредиха на палестинците да напуснат обширна територия на изток от южния град Хан Юнис в Газа, след като бяха изстреляни ракети към Израел.

Хората в района първо получиха аудиосъобщения, в които им се казваше да напуснат, преди израелските военни да публикуват съобщение на арабски език, в което повтарят предупреждението в социалните медии.

(Видеото е архивно: Израел постига „безпрецедентен“ мащаб на щети в Газа)

Свидетели твърдят, че много хора вече се евакуират.

Новите мерки идват след като около 20 ракети бяха изстреляни при най-тежката подобна атака от месеци насам, като някои от тях бяха възпрепятствани, а други се приземиха в открити райони, без да се съобщава за ранени.

Палестинският "Ислямски джихад" (PIJ) заяви, че е започнал обстрела в отговор на израелските "престъпления".

Последната заповед за евакуация обхваща района около Европейската болница в югоизточната част на Хан Юнис.

Персоналът е започнал да премества част от ключовото оборудване в болница "Насър" в Хан Юнис, а някои служители и пациенти също са напуснали, съобщават местни медии.

На други места ожесточените боеве продължиха пети ден в Шеджайя в северната част на Газа, а в южната част на Рафах беше убит израелски войник.

