Израел отговори на слогана "Всички погледи към Рафа"

И зраел отговори на популярното в социалните мрежи изображение „Всички погледи към Рафа“, генерирано от AI, със собствено изображение, пише Newsweek.

Изображението, споделено в сряда в израелския акаунт в X, преди известен като Twitter, показва въоръжен боец на Хамас, стоящ пред бебе в разрушен град. Кръв може да се види в пясъка, докато израелско знаме гори зад тях. „КЪДЕ БЯХА ОЧИТЕ ТИ НА 7 ОКТОМВРИ“, пише там.

Where were your eyes on Oct. 7? pic.twitter.com/ufY2YOLmgm