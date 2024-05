МС нареди на Израел "незабавно" да спре военните си действия срещу Рафах

В исшият съд на ООН нареди на Израел "незабавно" да спре военните си действия срещу южния град Рафа в Газа, като заяви, че хуманитарната ситуация в палестинската територия е "катастрофална", предаде ДПА.

Решението, прочетено на глас от съдията Науаф Салам в Международния съд (МС) в Хага, е в отговор на спешна молба, подадена от Южна Африка.

