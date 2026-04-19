Израел обособи три зони за контрол в Южен Ливан

Към момента израелската армия не е коментирала официално информацията

19 април 2026, 15:47
Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?

Може ли Унгария да се откаже от руската енергия, както обеща новият ѝ лидер?
Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток

Иран осмива призивите на ЕС за отваряне на Ормузкия проток
Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса“ в новия 199-местен парламент

Исторически обрат в Унгария: Петер Мадяр със 141 места за „Тиса“ в новия 199-местен парламент
Кога една война е „справедлива“? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран

Кога една война е „справедлива“? Сблъсъкът между Тръмп и папата за морала на конфликта с Иран
Иран отново въведе ограничения върху преминаването през Ормузкия проток

Иран отново въведе ограничения върху преминаването през Ормузкия проток
Индонезия започна мащабни учения за реакция при горски пожари

Индонезия започна мащабни учения за реакция при горски пожари
Европа разполага със запаси от самолетно гориво само за шест седмици заради войната в Иран, казва енергиен шеф

Европа разполага със запаси от самолетно гориво само за шест седмици заради войната в Иран, казва енергиен шеф
И зраел е обособил на три зони територията в Южен Ливан, която държи под свой контрол, след постигнатото примирие с ливанското правителство, съобщи ДПА. 

Първата зона, т.нар. червена линия, обхваща селата непосредствено по границата между Ливан и Израел, пише в. "Йедиот ахронот". Повечето сгради там вече са разрушени, а бойци на подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" вече не са разположени в района. На места израелски сухопътни части са установили постоянни позиции.

Към момента израелската армия не е коментирала официално информацията.

Втората зона, наречена жълта линия, се намира на около 6 до 10 километра от границата. Подобен модел Израел прилага и в ивицата Газа, където след примирието през октомври 2025 г. продължава да контролира част от територията.

Основната цел на армията в зоната в Ливан, включваща десетки населени места, е да предотврати обстрел срещу Северен Израел, най-вече с ракети. Израелски сили продължават да бъдат разположени там, като се съобщава и за отделни сблъсъци, включително в района Бинт Джбейл, смятан за крепост на "Хизбула".

Третата линия стига до река Литани, на около 30 километра от границата. В този район израелската армия възнамерява да поддържа контрол основно чрез въоръжено присъствие и наблюдателни постове, допълва изданието.

Източник: Габриела Иванова/БТА    
Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на

Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на "Тренд"

Кибератака удари МЕУ и Министерския съвет

Кибератака удари МЕУ и Министерския съвет

ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

ЦИК отчете избирателната активност към 16:00 часа

Тръмп: САЩ започват нови преговори с Иран

Тръмп: САЩ започват нови преговори с Иран

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

Доходите на българина са почти утроени за десетилетие

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Ексклузивно

Осми предсрочен вот: България избира парламент

Преди 11 часа
Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на
Ексклузивно

Избирателната активност към 16.00 ч. по данни на "Тренд"

Преди 9 часа
Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Ексклузивно

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Преди 6 часа
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Ексклузивно

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Преди 6 часа
<p>Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна&nbsp;с бюлетини</p>

Куриоз: Член на СИК в Бургас разпечата урна с бюлетини

България Преди 20 минути

Причината за действията му е пропуск да постави задължителен печат върху отрязъците, което го е провокирало да разпечата кутията, за да поправи грешката си

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

Спряха машинното гласуване в пет секции в София

България Преди 37 минути

РИК София е преценила и е преустановила машинното гласуване на две места в 23 МИР и на 3 места в 25 МИР

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

Българските грации с четири отличия на финала на Световната купа по художествена гимнастика в Баку

България Преди 1 час

България завърши турнира в Баку с общо четири медала след успешни изяви на ансамбъла и Стилияна Николова

Дечев: По-малко от 1% от машините за гласуване са неизправни

Дечев: По-малко от 1% от машините за гласуване са неизправни

България Преди 1 час

Дечев: Почти идентично е поведението на машините от началото на днешния изборен ден с това на предходните парламентарни избори

Как фалшива руска история се превърна в реален проблем за Естония

Как фалшива руска история се превърна в реален проблем за Естония

Свят Преди 2 часа

Според анализатори това е успех за руската пропаганда, тъй като отклонява вниманието от реални заплахи и създава излишно напрежение

<p>Мицкоски: Разочарован съм, само 250 българи гласуват в&nbsp;РС Македония</p>

Мицкоски е разочарован от избирателната активност на българите в РС Македония

Свят Преди 2 часа

Той открито изрази неудовлетворение от ниската активност сред българите в РС Македония

Йеменските хуси заплашват да затворят протока Баб ел Мандеб

Йеменските хуси заплашват да затворят протока Баб ел Мандеб

Свят Преди 2 часа

Протокът Баб ел Мандеб е ключов търговски маршрут, свързващ Европа с Азия чрез Суецкия канал

Спряха гласуване с машини и сигнал за купуване на гласове в Ловешко

Спряха гласуване с машини и сигнал за купуване на гласове в Ловешко

България Преди 2 часа

От Районната избирателна комисия – Ловеч не уточниха точните причини за преустановяване на машинното гласуване

Арестуваха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти

Арестуваха двама гранични полицаи от Елхово за трафик на мигранти

България Преди 3 часа

Срещу тях са повдигнати обвинения

Надя Фарес

Актрисата Надя Фарес издъхна след седмица в кома

Свят Преди 3 часа

Звездата от „Пурпурните реки“ е получила сърдечен арест в Париж; властите разследват обстоятелствата около фаталния инцидент

Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото“ турне на Хари и Меган в Австралия

Кралско посещение или бизнес? Истината за „фалшивото“ турне на Хари и Меган в Австралия

Любопитно Преди 3 часа

Турнето на Хари и Меган в Австралия предизвика вълна от критики: „фалшиво“ кралско посещение или бизнес? С билети по 3000 долара и липса на публичен достъп, двойката тества личния си бранд, докато критиците ги обвиниха в корист и медийна манипулация

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

Крум Зарков: Гласувах за по-справедлива България, в която никой не е над закона

България Преди 3 часа

Той гласува с машина, като смята, че това е по-сигурният начин

Снимката е илюстративна

Откриха телата на 50 бебета, изхвърлени в местно гробище в Тринидад, полицията разследва

Свят Преди 3 часа

Властите разследват случай на незаконно изхвърляне на „непотърсени трупове“, след като в Кумуто бяха намерени и останките на шестима възрастни

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

Само 3 зодии ще имат голям финансов късмет този април

Любопитно Преди 3 часа

Късметът сменя посоката: Кои три зодии ще получат неочаквани пари до края на месеца и защо Скорпионът и Овенът трябва спешно да затворят портфейлите си?

С подписи на оцелели: Продадоха спасителна жилетка от „Титаник“ за рекордна сума

Любопитно Преди 3 часа

Това е единствената подобна вещ, появявала се на търг през всичките 114 години от трагедията насам

Пореден опит за палеж на синагога в Лондон

Пореден опит за палеж на синагога в Лондон

Свят Преди 4 часа

За щастие няма пострадали

12 досадни неща, които правят всички котки

dogsandcats.bg

Основни въпроси относно храненето на котката, които си задавате

dogsandcats.bg
1

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

sinoptik.bg
1

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

sinoptik.bg

"Малкълм: Животът не е честен": Защо актьорът, изиграл Дюи, отказа да се снима в продължението?

Edna.bg

Мариан Бачев се завръща на сцената с „Куршуми над Бродуей“

Edna.bg

Лошо - Нюрнбергер се контузи, Дармщат загуби

Gong.bg

Битката за титлата: Манчестър Сити - Арсенал, съставите

Gong.bg

Каква е избирателната активност към 17:00 часа

Nova.bg

Два случая на гласуване от чуждо име: Единият опитал да пусне 10 бюлетини

Nova.bg