Цените на петрола скочиха рязко след ескалация между Иран и Израел

Ц ената на петрола отбеляза рязко повишение по време на азиатската търговия, след като Иран и Израел влязоха в нови ожесточени престрелки, застрашавайки крехкото примирие в Близкия изток, докато преговорите за прекратяване на войната зациклят, предаде Ройтерс.

Цената на сорта Брент се повиши с 4,42 долара (4,75 на сто) до 97,51 долара за барел към 09:00 часа българско време, докато цената на американския лек суров петрол достигна близо 95 долара.

Израел съобщи, че е атакувал военни цели в Иран в отговор на ракетни удари от Техеран въпреки призивите на американския президент Доналд Тръмп към премиера Бенямин Нетаняху да се въздържи от ответни действия.

Поскъпването на петрола компенсира спада от петък, когато пазарите реагираха положително на надеждите за деескалация между САЩ и Иран. От март насам цените на суровината са се повишили с над 50 на сто.

Въпреки новите удари Тръмп продължи да настоява, че споразумение за прекратяване на конфликта остава възможно.

Напрежението в Близкия изток "взриви" цените на петрола

„Това няма да има никакво влияние върху сделката“, заяви той пред „Файненшъл Таймс“. „Аз вземам решенията. Той не взема решенията“, каза Тръмп по адрес на Нетаняху.

Според иранската агенция „Фарс“, цитираща Корпуса на гвардейците на ислямската революция, Техеран е нанесъл нови удари по военновъздушните бази „Неватим“ и „Тел Ноф“ в Израел в отговор на атаките срещу ирански градове по-рано през деня.

Междувременно САЩ призоваха Иран да се върне на масата за преговори. Според американски медии Тръмп е критикувал и израелския удар срещу Бейрут през уикенда.

През последните дни напрежението в региона се засили значително, а пазарите остават силно чувствителни към риска от по-продължително затваряне на Ормузкия проток. През него обичайно преминава около една пета от световната търговия с петрол и природен газ.

„Събитията от последните дни показват колко крехко остава примирието“, коментира Андрю Липоу от „Липоу Ойл Асошиейтс“ (Lipow Oil Associates). Според него рискът от по-дълго блокиране на корабоплаването в региона остава висок.

Петролът продължава да поскъпва

Централното командване на САЩ съобщи, че американските сили са свалили два ирански дрона над района на Ормузкия проток, след като по-рано Иран е изстрелял балистични ракети към Бахрейн и Кувейт. Ракетите са били прихванати, а САЩ са атакували ирански радарни станции за брегово наблюдение.

Напрежението засегна и пазара на природен газ. Европейските цени на втечнения природен газ се повишиха заради опасенията от по-продължителни нарушения на доставките в момент, когато Европа се опитва да попълни газовите си резерви.

Преговорите за по-широко споразумение остават затруднени. Иран настоява за примирие между Израел и Ливан като условие за напредък, докато подкрепяната от Техеран групировка „Хизбула“ продължава бойните действия.

На този фон страните от ОПЕК+ се договориха през уикенда за ново увеличение на добива на петрол. Анализатори обаче смятат, че ефектът върху пазара ще бъде ограничен заради продължаващите проблеми с доставките.

„На този етап реалното влияние върху физическия пазар вероятно ще бъде минимално“, посочи Хорхе Леон от „Ристад Енерджи“ (Rystad Energy).