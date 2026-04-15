Израел призова за евакуация в Южен Ливан и нанесе удар край Бейрут

И зраел нанесе нов удар в Ливан, само ден след като двете страни обявиха намерение да започнат преки мирни преговори. Ескалацията идва на фона на предупреждения за нови атаки и ракетен обстрел.

Ливан поиска примирие и пълен суверенитет

Израелската армия е поразила автомобил на около 20 километра южно от столицата Бейрут. Атаката идва в чувствителен момент - едва ден след обявеното начало на директни разговори между Израел и Ливан за постигане на траен мир.

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

Паралелно с това израелската армия отправи спешен призив към жителите на Южен Ливан да се евакуират. Военните предупреждават за въздушни удари срещу "Хизбула" и активни операции в района.

Говорителят на армията полк. Авичай Адрае призова цивилните да се изтеглят на север от река Захрани, подчертавайки, че действията се извършват с "висока интензивност".

Нов ход на Нетаняху: Започва преки преговори с Ливан

От своя страна "Хизбула" е изстреляла около 30 ракети към Израел от територията на Ливан, съобщават израелски военни. Движението вече отхвърли възможността за преговори, въпреки дипломатическите усилия.

Ескалацията идва след тежки удари на 8 април, когато при израелски атаки в Ливан загинаха над 350 души. Оттогава насам директни удари по Бейрут бяха ограничени заради международен натиск.

Напрежението между Израел и „Хизбула“ е част от по-широкия конфликт в региона, който продължава десетилетия. Последните директни преговори между Израел и Ливан датират отпреди повече от 30 години, което прави настоящия опит за диалог изключително значим.

„Хизбула“, подкрепяна от Иран, има силно влияние в Южен Ливан и често влиза в сблъсъци с израелската армия. Регионът остава една от най-напрегнатите точки в Близкия изток, където всяка ескалация носи риск от по-широк конфликт.

Въпреки дипломатическите усилия, последните събития показват колко крехък остава пътят към деескалация.