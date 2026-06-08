Свят

Израел нанесе удари по Иран след ракетни атаки, Тръмп призова Нетаняху да не ескалира конфликта

Напрежението в Близкия изток рязко се изостря след иранските ракетни атаки срещу Израел и последвалите израелски удари по цели в Иран. Междувременно Вашингтон се опитва да предотврати по-широка регионална ескалация

8 юни 2026, 08:08
Израел нанесе удари по Иран след ракетни атаки, Тръмп призова Нетаняху да не ескалира конфликта
Източник: БТА

Б лизкият изток е изправен пред нова опасна ескалация, след като Иран изстреля няколко серии ракети срещу Израел в отговор на израелските удари по южните предградия на ливанската столица Бейрут. Израелските власти определиха действията на Техеран като „голяма грешка“ и обещаха твърд отговор.

Часове по-късно израелската армия съобщи, че е нанесла удари по военни цели в Западен и Централен Иран. Експлозии бяха чути в Техеран, Табриз и Исфахан, според информации на ирански медии.

На фона на нарастващото напрежение президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че израелският премиер Бенямин Нетаняху няма друг избор освен да приеме евентуално споразумение между Вашингтон и Техеран, като същевременно призова Израел да не предприема действия, които биха застрашили дипломатическите усилия.

Източник: БТА/AP
  • Израел обещава да засили натиска върху „Хизбула“

Израелската армия обяви, че ще продължи операциите си на територията на Ливан и ще увеличи натиска върху подкрепяната от Иран шиитска групировка „Хизбула“.

Говорителят на армията генерал Ефи Дефрин заяви, че ударите по южните предградия на Бейрут са били отговор на продължаващия обстрел на градове в Северен Израел от страна на „Хизбула“.

„ЦАХАЛ ще продължи операциите си в Ливан и ще засили ударите си срещу терористичната групировка „Хизбула“. Няма да позволим продължаването на атаките срещу граждани на Държавата Израел“, подчерта Дефрин.

Израелските удари по района на Бейрут бяха първите от обявяването на американския план за примирие в Ливан през миналата седмица и предизвикаха незабавна реакция от страна на Техеран.

Ескалация в Близкия изток: Иран изстреля ракети към Израел и заплаши ОАЕ (ОБЗОР)

  • Иран отвърна с ракетни атаки срещу Израел

През нощта Иран изстреля общо 11 ракети срещу Израел, съобщиха израелските военни. Сирени за въздушна тревога прозвучаха в големи части от Северен и Централен Израел, включително в Хайфа, Кесария и Хадера.

По-късно тази сутрин израелската армия съобщи за ново изстрелване на ракети от иранска територия. Журналисти на АФП съобщиха, че са чули експлозия в района на Йерусалим малко след задействането на системите за предупреждение.

Според израелските власти всички ракети са били прехванати от системите за противовъздушна отбрана и няма данни за сериозни щети или жертви.

Техеран определи ракетния удар като „предупреждение“ и заяви, че всяка следваща израелска агресия ще бъде посрещната с „по-силен отговор“.

  • Израел отвърна с удари по иранска територия

Само часове след ракетните атаки израелските военновъздушни сили предприеха удари по военни цели в Западен и Централен Иран.

Ирански медии съобщиха за експлозии в столицата Техеран, както и в градовете Табриз и Исфахан.

В кратко изявление израелската армия посочи, че целите са принадлежали на „иранския терористичен режим“. Междувременно военните предупредиха, че са готови за допълнителни действия, когато политическото ръководство даде необходимата „зелена светлина“.

Израел: Иран наруши примирието. Техеран отрича

  • Йеменските хуси се включват в напрежението

Паралелно с конфронтацията между Израел и Иран, израелската армия съобщи, че е засякла ракета, изстреляна от Йемен.

Системите за противовъздушна отбрана са били задействани незабавно, а по-късно армията обяви, че жителите на засегнатите райони могат да напуснат убежищата си.

Засега няма данни за пострадали.

Подкрепяните от Иран хуси нееднократно са изстрелвали ракети срещу Израел. Подобни атаки бяха извършени и в края на март и началото на април преди влизането в сила на примирието на 8 април.

  • Тръмп настоява за дипломатическо решение

На фона на военната ескалация президентът на САЩ Доналд Тръмп демонстрира все по-активна роля в опитите за овладяване на кризата.

В интервю за „Файненшъл таймс“ той заяви, че Бенямин Нетаняху „няма никакъв избор“ освен да приеме споразумение, което Вашингтон евентуално ще договори с Иран.

По-късно Тръмп проведе телефонен разговор с израелския премиер. Според информация на американското издание „Аксиос“ американският президент е възнамерявал да призове Нетаняху да не отвръща на иранските удари.

„Това със сигурност няма да помогне на преговорите“, коментира Тръмп пред „Фокс Нюз“, визирайки ракетната атака на Иран.

„Това, което ще предложа на Иран, е: изстреляхте ракетите си, достатъчно. Върнете се на масата за преговори и сключете споразумение“, добави той.

Американският президент изрази и недоволство от израелските удари срещу Бейрут, като заяви: „Не съм доволен от това“.

Близкият изток на ръба: Израел удари и Бейрут

  • Иран търси международна подкрепа

След атаките иранският външен министър Абас Арагчи проведе серия дипломатически разговори с представители на Великобритания, Франция, Турция, Египет, Пакистан и Катар.

Според иранското външно министерство основна тема на разговорите е бил иранският отговор на това, което Техеран определя като нарушения на примирието в Ливан от страна на Израел.

Иран също така даде знак за готовност да обвърже евентуално дългосрочно споразумение със САЩ със спазването на примирието в Ливан.

Източник: БТА/AP
  • Извънредни мерки за сигурност

След ракетните атаки Иран затвори въздушното пространство над западната част на страната до второ нареждане. Международното летище „Имам Хомейни“ в Техеран също преустанови работа.

От своя страна Израел обяви, че всички училища в страната ще останат затворени след оценка на ситуацията от службите за сигурност.

Американското посолство в Йерусалим нареди на всички американски държавни служители и членовете на техните семейства да останат в укрития.

На фона на нарастващото напрежение: Израел нанесе нови удари срещу Бейрут

  • Рискът от по-широк регионален конфликт

Последните събития бележат най-сериозната размяна на удари между Израел и Иран след влизането в сила на примирието на 8 април. Включването на подкрепяните от Техеран групировки в Ливан и Йемен допълнително увеличава риска от разширяване на конфликта в целия регион.

Докато Израел подготвя следващите си стъпки, а Иран предупреждава за още по-силен отговор при нови удари, международните посредници се опитват да предотвратят прерастването на кризата в пълномащабен регионален конфликт.

Източник: БТА    
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