Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

Според Израел става дума за удар по терорист

28 март 2026, 16:44
Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан
Източник: БТА/АР

П ри израелски удар по автомобил на медията "Ал Манар", близка до "Хизбула", са загинали най-малко трима ливански журналисти. Това съобщиха световните агенции, като се позоваха на "Ал Манар". Ударът е бил нанесен в Южен Ливан.

Ливанският президент Жозеф Аун определи израелския удар по журналисти като "крещящо престъпление", предаде Франс прес.

Малко след това обаче израелската армия заяви, че е убила член на силите „Ар Радуан“, елитно звено на „Хизбула“. Убитият от години е действал под прикритието на журналист, предаде Франс прес. Армията каза, че става дума за терориста Али Шуаиб, който се представял за журналист на медията „Ал Манар“.

Източник: Габриела Големанска, Светослав Танчев/ БТА    
Израелски удар Ливански журналисти Хизбула Ал Манар Южен Ливан Жозеф Аун
По темата

ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

10 дружелюбни породи кучета, които се радват на всеки

dogsandcats.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 10 часа
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 9 часа
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 10 часа
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 10 часа
Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие"

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

"За трети пореден ден руските сили извършват масирани нападения срещу съоръжения на "Нафтогаз", обяви компанията

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Това обсъдиха на среща служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и турският външен министър Хакан Фидан в Истанбул

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

БАБХ затвори месокомбинат в Монтана заради нарушения на хигиената

В него се преработва предимно птиче месо за месни заготовки и колбаси

Над 30 медицински специалисти напуснаха болницата във Враца

След спешна среща с ръководството на лечебното заведение е изготвен кризисен план

Хапче за дълголетие или плацебо? Ето какво се случва с организма при редовен прием на витамини

Досега няма доказателства, че мултивитамините могат значително да удължат живота

МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99% от обема си

Данните на екоминистерството показват, че става дума за питейните изкуствени водоеми

Градушка с размерите на орех падна в Крумовград

Лошото време се е развило изключително бързо около обяд, малко след 12.00 часа

След Саудитска Арабия: Украйна сключи ново отбранително споразумение в Залива

"Защитата трябва да бъде удовлетворяваща навсякъде", заяви Зеленски

Голямо дърво падна и рани двама души в Рим

Инцидентът е станал в района „Сан Лазаро“

Размяна на остри реплики между САЩ и Германия заради конфликта в Близкия изток

Германският канцлер Фридрих Мерц разкритикува поведението на Доналд Тръмп, като го определи като „огромна ескалация“

Ирански дронове атакуваха летището в Кувейт, нанесени са сериозни щети

Засега няма данни за пострадали

Паднало дърво спря влака между гарите Мирково и Столник

Наложило се е пътниците да изчакат два часа на гарата в Столник

Android 17 въвежда нови изживявания, включително с "плаващи балони"

Google продължава разработката на следващото поколение на Android, което започва да слива разликите между мобилна и настолна платформа и ще предлага сходни функции, като отделяне на приложенията в прозорци, повече сигурност и разбира се, AI

Трайков: 9% ДДС за ресторантьорите не стои на дневен ред пред МС

Това би довело до загуби за бюджета в размер на милиарди евро, посочи министърът на енергетиката

Защо котките търкат муцуните си в ъглите?

dogsandcats.bg

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Домашен уют и забавление: Как да се насладим на дъждовните дни?

Edna.bg

Дъщерята на Маравиля с първи „Икар“. Народният театър с пет статуетки

Edna.bg

Клоп посочил на Ливърпул заместника на Мохамед Салах

Gong.bg

НА ЖИВО: Хърватия U19 0:0 България U19, вратарят на "лъвчетата" спаси дузпа

Gong.bg

Арестуваха кмет след сигнал за изборна търговия в Търговищко

Nova.bg

Обявиха броя и местата на секциите в чужбина

Nova.bg