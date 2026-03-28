Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

П ри израелски удар по автомобил на медията "Ал Манар", близка до "Хизбула", са загинали най-малко трима ливански журналисти. Това съобщиха световните агенции, като се позоваха на "Ал Манар". Ударът е бил нанесен в Южен Ливан.

Ливанският президент Жозеф Аун определи израелския удар по журналисти като "крещящо престъпление", предаде Франс прес.

Israeli airstrike on media vehicle near Jezzine, Lebanon kills 3 journalists: Al-Manar's Ali Shuaib, Al-Mayadeen's Fatima Fatouni and her brother/cameraman https://t.co/I3JRrC4dgO — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) March 28, 2026

Малко след това обаче израелската армия заяви, че е убила член на силите „Ар Радуан“, елитно звено на „Хизбула“. Убитият от години е действал под прикритието на журналист, предаде Франс прес. Армията каза, че става дума за терориста Али Шуаиб, който се представял за журналист на медията „Ал Манар“.