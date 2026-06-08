Технологии

Индикации, че смартфонът има опасен проблем с батерията

Макар и рядко, се случват някои сериозни дефекти на батериите за мобилни телефони и често смятаме, че се случило изведнъж. Всъщност, често има ясни признаци, които се проявяват преди да стане сериозен инцидент

Мартин Дешев Мартин Дешев

8 юни 2026, 10:03
Индикации, че смартфонът има опасен проблем с батерията
Източник: Thinkstock/Guliver

П овечето притежатели на смартфони очакват животът на батерията им постепенно да намалява с годините. Телефон, който някога е издържал цял ден, може да се нуждае от зареждане в следобедните часове и това обикновено е нормална част от стареенето на батерията след няколко години употреба.

Някои проблеми с батерията обаче далеч надхвърлят намалената издръжливост. В редки случаи повредените литиево-йонни батерии могат да се подуят, да се повредят катастрофално или дори да се запалят. Добрата новина е, че батериите често дават предупредителни знаци, преди да се случи сериозен инцидент, съобщава How-to Geek.

Съвременните литиево-йонни батерии са много добре разработени и защитени, което прави катастрофалните повреди изключително редки. Те обаче не издържат вечно. С напредването на възрастта на батерията, нейната вътрешна химия естествено се разгражда. В екстремни случаи, силно износените или повредени клетки могат да развият малки, игловидни литиеви структури, наречени дендрити. Ако тези дендрити пробият вътрешния слой, който държи положителната и отрицателната страна разделени, това предизвиква късо съединение, което потенциално води до опасно термично претоварване (самоподържащ се химически пожар).

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Познаването на ранните предупредителни признаци за повредена батерия може да ви помогне да се справите с проблема, преди той да се превърне от неудобство в опасност за безопасността. 

Макар че е напълно нормално максималният капацитет на телефона да намалява с приблизително 10% годишно, внезапният и драматичен спад е сериозен предупредителен знак. Ако устройството ви се разреди от 100% до 20% само за час лека употреба или ако процентът на батерията постоянно скача с непостоянни стойности, вътрешното съпротивление на батерията се разпада. 

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Телефоните се затоплят по време на интензивни задачи, като например интензивни 3D игри или бързо зареждане. Ако обаче телефонът ви се затопли осезаемо по време на основни задачи с ниски ресурси, като четене на статия или работа в режим на готовност, обърнете внимание. Повишеното вътрешно съпротивление принуждава батерията да работи много по-усилено, за да доставя енергия, превръщайки тази загубена енергия в излишна топлина. Телефон, който е горещ за държане, без да работят приложения, е в непосредствена опасност от повреда.

Ако устройството ви често се изключва или рестартира, когато екранът все още показва 30% или 40% заряд, батерията вече не може да поддържа постоянно напрежение. Когато телефонът изисква краткотраен скок в енергията (например отваряне на приложението на камерата), намаленото напрежение на батерията се срива напълно, принуждавайки системата за управление на хардуера на телефона да се изключи внезапно. 

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Един от най-очевидните предупредителни знаци е подута батерия. С разграждането на литиево-йонните батерии, химичните реакции вътре в клетката могат да генерират газове, които причиняват разширяване на корпуса. Това налягане може да окаже натиск върху вътрешните компоненти на телефона и дори да деформира външната част на устройството. Ако забележите, че задният панел се повдига или екранът се отделя от рамката, причината може да е подута батерия. Никога не се опитвайте да пробивате, огъвате или компресирате подута батерия.

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В такъв случай незабавно спрете употребата и зареждането на устройството. Вътрешното налягане означава, че батерията е силно уязвима от пробиване, което ще доведе до запалване. Посетете сервиз за смяна на батерията. Ако телефонът е стар и решите да го смените, не го изхвърляйте, а го предайте на сервиз или пункт, който може да обработи батерията безопасно.

Редактор: Мартин Дешев
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