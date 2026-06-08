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Цена на славата: Мат Деймън за Холивуд и жертвите в името на дъщерите му

Актьорът сподели за страшния период, в който е живял в куфари заради паниката, че телефонът му ще спре да звъни, и защо днес отказва роли, за да бъде „тук и сега“ със семейството си

8 юни 2026, 10:12
Цена на славата: Мат Деймън за Холивуд и жертвите в името на дъщерите му
Източник: БГНЕС, БГНЕС/ЕPA

С лед десетилетия под светлините на прожекторите, Мат Деймън реши да отвори сърцето си за това как суровата природа на филмовата индустрия е повлияла на най-важната му роля в реалния живот – тази на баща. В откровено интервю за списание GQ 55-годишният актьор споделя за постоянната несигурност в Холивуд и жертвите, които е трябвало да направи в името на четирите си дъщери, съобщава Page Six.

Топ 5 на най-добрите филми с Мат Деймън

Деймън, който в момента е в центъра на вниманието с ролята си на Одисей в дългоочаквания епос на Кристофър Нолан „Одисея“, признава, че с годините приоритетите му са се променили драстично.

„Вече го няма онзи младежки двигател, който те кара на всяка цена да доказваш нещо. Сега е по-важно да приемаш работа при твоите собствени условия и да я вършиш възможно най-добре. Мисля за това постоянно, особено сега, когато децата ми порастват – опитвам се наистина да бъда тук и сега, в настоящия момент. И да си призная, това е трудно за мен“, споделя актьорът.

Заедно със съпругата си Лусиана, Мат Деймън отглежда четири момичета: Изабела (19 г.), Джия (17 г.), Стела (15 г.) и Алексия (26 г. – от първия брак на съпругата му).

Страхът, че телефонът ще спре да звъни

Актьорът се връща назад към началото на кариерата си, когато е едва 18-годишен и получава първата си роля с една единствена реплика във филма „Мистична пица“. Големият пробив идва през 1997 г. с „Добрият Уил Хънтинг“, който пише и заснема заедно с най-добрия си приятел Бен Афлек.

„След този филм нито един от двама ни не спря в продължение на години. Буквално пет години поред работех без прекъсване, живеейки изцяло от два куфара. Пътувах навсякъде, скачах от снимачна площадка на снимачна площадка. Обожавах го! Но в нашия занаят винаги съществува онази дълбока несигурност, страхът, че в един момент телефонът просто ще спре да звъни“, разказва Деймън.

Той обяснява, че в Холивуд има невидими „черни списъци“ и актьорите постоянно усещат напрежението дали едно студио ще одобри проект с тяхно участие, или не. Тази „безмилостна“ среда често го е откъсвала ментално от семейството му, карайки го винаги да мисли за следващия проект, вместо за настоящия момент с децата.

Как бащинството му помогна пред камерата

Парадоксално, но Деймън признава, че да бъдеш родител всъщност те прави по-добър актьор. „Бащинството улесни работата ми в много отношения. Всички онези тежки емоции, които преди трябваше да изравям дълбоко от себе си и да се измъчвам, за да ги изиграя, сега са на една ръка разстояние. Те просто си седят там, в сърцето ми, през цялото време“.

През последното десетилетие актьорът съзнателно е намалил темпото, за да прекарва повече време у дома. Фокусирал се е върху продуцентската компания Artists Equity, която основаха с Бен Афлек, за да може сам да контролира графика си.

„Най-малката ми дъщеря вече е в гимназията. Минал съм през този период няколко пъти и знам колко проклето бързо отлитат тези години“, казва той.

Последният истински филм и най-важният съвет

Въпреки желанието да бъде у дома обаче, Деймън не е могъл да откаже предложението на Кристофър Нолан за „Одисея“. Актьорът споделя, че е изпитал огромна носталгия на снимачната площадка, защото проектът е изглеждал като грандиозните филми от времето, когато е стартирал кариерата си – нещо, което според него изчезва в днешната дигитална ера. „Знаех, че това е последният ми шанс в живота да направя нещо толкова мащабно“, казва той.

В края на деня Мат Деймън е категоричен, че родителството е най-великото приключение. Гостувайки наскоро в популярния подкаст New Heights на братята Травис и Джейсън Келси, той сподели своя най-ценен родителски съвет:

„Не мигайте! Децата идват на този свят със своя собствена душа и характер. Вие ще им помагате и ще ги напътствате, но те са си личности от първия миг. Затова просто бъдете там и не мигайте, защото всичко приключва за секунди“.

Източник: Page Six    
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