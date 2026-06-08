МОК отряза летните спортове от Зимната олимпиада през 2030 година

Международният олимпийски комитет (МОК) официално обяви, че няма да включва летни спортове в програмата на зимните Олимпийски игри през 2030 година, които ще се проведат във Френските Алпи. Решението идва след продължителен анализ на възможностите за разширяване на програмата с дисциплини, които традиционно са част от летните игри, с цел повишаване на зрителския интерес и участието.

Сред най-сериозно обсъжданите варианти бяха спортове като колоездене и крос-кънтри бягане. От МОК допълниха, че евентуални промени в тази насока могат да бъдат разгледани едва за следващите издания на форума, като най-ранният възможен вариант остават зимните Олимпийски игри през 2034 година в Солт Лейк Сити (САЩ).

Идеята за включване на летни дисциплини обаче срещна яростна съпротива от страна на международните федерации по зимни спортове. Според техните ръководства подобна стъпка би размила идентичността на зимната Олимпиада и би довела до несправедливо преразпределение на финансовите ресурси. Темата остава отворена за бъдещи дискусии, но на този етап МОК ясно заяви, че традиционният облик на зимните Олимпийски игри ще бъде изцяло запазен.