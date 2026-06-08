Тръмп: Нетаняху няма избор и трябва да приеме споразумението с Иран

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху няма друг избор освен да приеме споразумението, което САЩ ще договори с Иран, заяви в интервю за “Файненшъл таймс“, публикувано снощи, американският президент Доналд Тръмп, защото Тръмп “решава”.

“Той няма никакъв избор”, подчерта Тръмп.

По-рано снощи американският президент проведе телефонен разговор с Нетаняху, съобщиха израелски медии, цитирани от Ройтерс.

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Преди това той каза, че ще каже на израелския лидер да не отвръща на иранските удари, след като Техеран изстреля залп от ракети срещу израелски цели в отговор на вчерашната атака срещу предградия на Бейрут, съобщи американското издание “Аксиос”.

Иран заяви, че всяко дългосрочно мирно споразумение с Вашингтон ще зависи от спазването на примирието в Ливан, където Израел нахлу през март в преследване на подкрепяните от Иран бойци на “Хизбула”, които атакуваха с ракети и дронове Израел през границата в знак на солидарност с Техеран.

Israel has carried out airstrikes on Beirut, prompting retaliatory attacks by Iran and Hezbollah against Israel. US President Donald Trump said he would ask Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to refrain from responding militarily and urged Tehran to return to the… pic.twitter.com/ON1kohmVXs — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) June 8, 2026

Вчера Израел нанесе удари в района на Бейрут за първи път, откакто САЩ обявиха план за примирие за Ливан миналата седмица.

Израелската армия по-късно каза, че е идентифицирала ракети, изстреляни от Иран и противовъздушната ѝ отбрана ги е прехванала. Засега няма информация дали има нанесени щети в Израел.

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“Това със сигурност няма да помогне на преговорите”, коментира Тръмп по “Фокс Нюз”. “Това, което ще предложа на Иран е - изстреляхте ракетите си, достатъчно. Върнете се на масата за преговори и сключете споразумение”.

Запитан за израелското нападение срещу Бейрут по-рано през деня, той каза: “Не съм доволен от това”.

Това беше първата иранска атака срещу Израел от влизането в сила на примирието със САЩ на 8 април.