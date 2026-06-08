Свят

Тръмп: Нетаняху няма избор и трябва да приеме споразумението с Иран

Американският президент заяви, че Израел трябва да подкрепи договореностите, постигнати от Вашингтон с Техеран

8 юни 2026, 08:51
Тръмп: Нетаняху няма избор и трябва да приеме споразумението с Иран
Източник: БТА

И зраелският премиер Бенямин Нетаняху няма друг избор освен да приеме споразумението, което САЩ ще договори с Иран, заяви в интервю за “Файненшъл таймс“, публикувано снощи, американският президент Доналд Тръмп, защото Тръмп “решава”.

“Той няма никакъв избор”, подчерта Тръмп. 

По-рано снощи американският президент проведе телефонен разговор с Нетаняху, съобщиха израелски медии, цитирани от Ройтерс. 

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Преди това той каза, че ще каже на израелския лидер да не отвръща на иранските удари, след като Техеран изстреля залп от ракети срещу израелски цели в отговор на вчерашната атака срещу предградия на Бейрут, съобщи американското издание “Аксиос”. 

Иран заяви, че всяко дългосрочно мирно споразумение с Вашингтон ще зависи от спазването на примирието в Ливан, където Израел нахлу през март в преследване на подкрепяните от Иран бойци на “Хизбула”, които атакуваха с ракети и дронове Израел през границата в знак на солидарност с Техеран. 

Вчера Израел нанесе удари в района на Бейрут за първи път, откакто САЩ обявиха план за примирие за Ливан миналата седмица.

Израелската армия по-късно каза, че е идентифицирала ракети, изстреляни от Иран и противовъздушната ѝ отбрана ги е прехванала. Засега няма информация дали има нанесени щети в Израел.

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“Това със сигурност няма да помогне на преговорите”, коментира Тръмп по “Фокс Нюз”. “Това, което ще предложа на Иран е - изстреляхте ракетите си, достатъчно. Върнете се на масата за преговори и сключете споразумение”.

Запитан за израелското нападение срещу Бейрут по-рано през деня, той каза: “Не съм доволен от това”.

Това беше първата иранска атака срещу Израел от влизането в сила на примирието със САЩ на 8 април.

Източник: БТА, Валерия Динкова    
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