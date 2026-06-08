Dacia Duster обещава 1500 км пробег. Проверихме лично и потвърждаваме (ВИДЕО)

И сторията на успеха на Dacia започна преди 22 години, когато се появи Logan. Предисторията разказва, че тогавашният шеф на Renault, Луи Швайцер, посещава завода на Lada в Русия и с учудване установява, че „Лади“-те за по 6000 евро, разбира се равностойността им в рубли тогава, се харчат като топъл хляб, докато неговите “Рена“ за двойно по-висока цена стоят в шоурумовете.

И колелото се завърта. Започва разработването на проекта Х90, а Швайцер иска той да струва 5000 евро. Така през 2004 г. се появи Logan.

Превъртаме две десетилетия напред, за да стигнем до 2025 г., когато Sandero е най-продаваният лек автомобил в Европейския съюз. Направи го за втора поредна година, след като през 2024 г. се окичи със същия приз. Около 3,6 млн. автомобила от модела са произведени от 2008 г. насам.

Източник: CarMarket.bg

През миналата година Dacia отбеляза и друго значимо постижение, минавайки границата от 8 млн. произведени коли в Миовени. Това е има-няма 100-ина километра след Дунав мост край Русе.

Най-много от тези 8 млн. се падат на емблемата на Dacia, а именно Duster. От 2010 г. до днес моделът е произведен в тираж над 2,6 млн. в северната ни съседка. Това е най-продаваният SUV на частни клиенти на Стария континент.

Не мога да подмина Bigster, който беше повече от логичен ход, защото трайното присъствие на пазара изисква да си представен в С-сегмента. Dacia го прави с този модел, който скоро ще има и другарче в лицето на Striker.

От картинката вече липсват Dokker и Lodgy, но трите споменати модела, подпомагани от Jogger, са причината Dacia да измине пътя от една, гледана с пълно недоверие марка, до една от най-продаваните в България, лидер 9 поредни години, с 3 модела в Топ 6 по продажби у нас.

Източник: CarMarket.bg

За това спомага не само силното портфолио, но и силната търговска мрежа в България. Dacia има 22 точки в страната, 18 продажбено-сервизни центъра и 4 само сервизни. Това позволява на клиентите да обслужват автомобила си в радиус от 100 км от местоживеенето си.

Реших да проследя тази история на успеха с Duster, който отскоро вече предлага на клиентите си комбинация, която дълго липсваше: 4х4 с автоматик. Прави го по много интересен начин, с хибридна технология, която освен всичко друго, позволява да наречем Duster първия хибрид на газ. С два резервоара по 50 литра – бензин и газ, Dacia твърди, че Duster, а и Bigster, може да измине 1500 км.

Зареден е до капачките и в рамките на два дни обиколихме 13 града в България, където се намират повечето центрове на Dacia. Тук трябва да вмъкна, че в столицата ни има три дилъра на марката с четири центъра, защото това е и най-големият пазар за нови автомобили в България.

Източник: CarMarket.bg

Маршрутът е следният: София, след това нашият роуд трип ни отведе във Враца, оттам продължихме (с колегата зад кадър на видеото, което препоръчваме да изгледате) към Плевен, оттам Велико Търново, Русе, Варна и Бургас. Това е маршрут, който карахме основно междуградско, магистралите („Хемус“ и „Черно море“) бяха около 100-ина километра.

Почивката ни беше в Бургас, след което на втория ден поехме в посока Ямбол, след това Хасково, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик. Тук ни свърши горивото в двата резервоара. Спряхме на бензиностанция на излизане от града на 1342 км, като със сигурност можеше да минем още 50-ина километра, но не исках да рискувам на магистралата да вкарам въздух в двигателя, затова се застраховах.

Но при реални 1342 км (за мен потенциални почти 1400 км), потвърждавам, че обещанието на Dacia е изпълнено!

Източник: CarMarket.bg

Да, те казват 1500 км, но замерени по цикъла WLTP, който, колкото и по-реален да е от предишния NEDC, все пак идва след 30 минути в лаборатория. А аз карах по възможно най-разнообразен, реален маршрут. Така че приемам тази разлика от 150-100 км за допустимо отклонение, дори първоначално мислех, че няма да успея да мина повече от 1200-1250 км, което вече щях да приема за сериозно отклонение. Но не й сега.

След като заредихме, се отправихме към първоначалната ни точка, София, но без да спираме, а директно продължихме към Благоевград. Там реално сложихме край на нашето „Опознай България“ пътуване, продължило 1562 км, но с връщането ни обратно до София тоталът стигна около 1650 км.

Всички те навъртени с версията на Duster, която липсваше на мнозина: 4х4 с автоматик. В този случай говорим за хибридна технология, двугоривен агрегат и задвижване на четирите колела, която се внедрява за първи път в света. Към това Dacia добавя (за пръв път в историята си) автоматична 6-степенна трансмисия с двоен съединител, дело на Magna.

Източник: CarMarket.bg

Под предния капак на двата модела е монтиран 1,2-литров 3-цилиндров двигател и стартер-генератор, които заедно формират 48-волтова мека хибридна система. Новото тук е монтираният на задната ос електромотор с пикова мощност 31 к.с. Свързващото звено е литиево-йонната батерия с капацитет 0,48 kWh, благодарение на която в градско движение Duster може да се движи до 60% от времето на ток, твърди Dacia.

Това им дава основание да твърдят, че са постигнали параметри, които се доближават много повече до самозареждащите се хибриди (HEV), макар системата им да е „мек“ хибрид. За електрическия мотор отзад се грижи двустепенна скоростна кутия с изключващ се заден мост. Двустепенната кутия с 48-волтов заден електрически мотор е световна премиера. И, да не ги забравя, макар вече да ги споменах: два 50-литрови резервоара за бензин и LPG.

Имперските амбиции от другата страна на Черно море вкараха Европа в зависимост, от която тъкмо се бяхме отърсили, дойдоха световните амбиции на друг човек с оранжева коса, които да ни хвърлят отново във водовъртежа на галопиращите цени на горивата. На този фон газово зависимият Dacia Duster, зад чийто волан седя, е лъч светлина и топлина, на които собствениците му ще се радват при всяко посещение на бензиностанцията. Dacia е единствената марката на пазара, предлагаща заводска LPG версия за всички модели с ДВГ в гамата си.

Източник: CarMarket.bg

В нито един момент от моето двудневно пътуване нямах време, а и желание да тествам офроуд възможностите на Duster, заради които той се определя от доста специализирани медии като „най-добрия непрофесионален офроудър“. Моделът предлага пътен просвет от 209 мм за версията 4х2 и 217 мм за версията 4х4. Ъгълът на заход е съответно 24 и 31 градуса при двата типа задвижване на колелата.

Другият основен акцент, когато става въпрос за Dacia, е цената. Duster винаги е бил и ще остане един от най-достъпните компактни SUV-ове на пазара, независимо колко китайски марки ще дойдат на пазара у нас и колко от тях ще останат.

Първата причина зад това ми твърдение е фактът, че всеки собственик на Duster, а и на всеки друг модел на Dacia може да го обслужи на до 100 км от местоживеенето си, тъй като марката има 18 продажбено-сервизни центъра в страната. Втората причина е, че моделът вече е в своето четвърто поколение и отдавна детските болести са изчистени. Третата е, че като задвижване вече няма пропуски. Освен тествания модел имаме заводска газ със 120 к.с. с ръчна и автоматична трансмисия. Има мек хибрид със 140 к.с. само с ръчна кутия. Има и пълен хибрид с автоматик и 155 к.с. И трите версии са с предно предаване. И накрая имаме този, Hybrid-G, със 150 к.с., но с 4х4 и 6-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител. Както се казва на английски, моделът покрива всички бази.

Източник: CarMarket.bg

Що касае цифрите, то най-евтиният модел на газ със 120 к.с. е 19 990 евро. Най-евтиният мек хибрид е 22 490 евро. Базовата версия на пълния хибрид стартира от 24 590 евро, а стартовата цена на Hybrid-G е 26 190 евро.

Все още Duster остава изключително атрактивен спрямо преките си конкуренти, като просвет от 209/217 мм и титлата „Най-добър непрофесионален офроудър“ би трябвало да имат сериозна тежест при избора.

След доста нетипичният маршрут до морето и обратно, финалната сметка за моя трип е следната. Към средата на май средната цена на газта във Fuelo беше 0,82 евро. Това значи, че един 50-литров резервоар газ излиза грубо 41 евро към онзи момент. Средната цена на бензин А95 пак според Fuelo, на една от големите вериги бензиностанции, е 1,53 лв. за литър. Това значи, че този 50-литров бензинов резервоар излиза 76 евро. Т.е. общата сума за стоте литра гориво на борда на Duster е 117 евро. Срещу тях аз успях да измина вече споменатите 1342 км, т.е. 8,70 евро на 100 километра смесен разход. Само на газ е грубо 6 евро на 100 км.

Източник: CarMarket.bg

По заводски параметри Dacia казва, че Duster харчи средно 5,9 л/100 бензин и 7,2 л/100 газ. При мен, в абсолютно реални пътни условия и без никакъв умисъл за икономия, най-високият разход на газ беше 7,6 л/100 км (7,4 л/100 кв средно), а най-високият на бензин беше 6,8 л/100 км.

Тук ще вметна, че зад тези цифри се крие още една любопитна характеристика, която се среща все по-рядко в SUV-класа, говоря за ниското тегло. Най-леката версия е Eco-G с тегло 1302 кг, докато най-тежката е тази, която карам аз – 1380 кг. Сами виждате, че става въпрос за разлика от 78 кг, но моят автомобил е с 4х4, докато другият е само на предно. И въпросните 1380 кг са много нисък параметър по днешните стандарти.

Почти идентичния като километри (проверен, заснет и удостоверен) пробег в реалния условия е толкова близо до заводски обявеният, че дори силно ме изненада. Но Duster, на дълъг път, се справи отлично, също нещо, което ме изненада.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4

Размери

Дължина, мм: 4343

Широчина, мм: 1813

Височина, мм: 1656

Междуосие, мм: 2657

Тегло, кг: 1380

Двигател

Тип: 3-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1199

Макс. системна мощност, к.с.: 150

Макс. системен въртящ момент, Нм: 230

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 180

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 10,1

Среден разход, л/100 км: 5,9/7,2 (LPG)

Вредни емисии СО2, г/км: 134/117 (LPG)

Базова цена на модификацията, евро с ДДС: 26 190

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