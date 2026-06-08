Започва изплащането на пенсиите за юни

О т днес, 8 юни, до 22 юни ще се изплащат пенсиите чрез пощенските станции, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Днес ще бъдат извършени преводите на сумите за юнските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път.

Вдигат пенсиите на над 800 000 пенсионери

Припомняме, че това ще бъде последното плащане, при което НОИ ще приложи действащия към момента нормативен текст, според който, ако 7-о и/или 20-о число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях за периода започва в началото и/или завършва в края на следващия работен ден.

След промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която влиза в сила към края на юли 2026 г., когато в даден месец е налична подобна хипотеза, изплащането на пенсиите ще започва, съответно - ще завършва, в предходния работен ден. Първият месец, през който ще бъде приложена новата разпоредба, е септември 2026 г.