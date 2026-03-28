СЗО съобщи за 9 убити медици при атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан

Г енералният секретар на Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че 9 медици са били убити и 7 са били ранени при пет атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан.
"В Южен Ливан днес имаше нова трагедия, като 9 медици бяха убити при пет атаки срещу здравеопазването, с което броят на убитите медицински служители през този месец достигна 51", написа Тедрос Аданом Гебрейесус в социалната мрежа "Екс".
More tragedy in southern Lebanon today, with nine paramedics killed in five attacks on health care, taking the number of health personnel killed this month to 51. Seven medics were wounded in the strikes.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 28, 2026
"Екипи от медицински служители, работещи в пет ливански села, днес бяха нападнати, докато изпълняват служебните си задължения на терен", посочи генералният секретар на световната организация.
При нападение в село Зутар ал Шаркия са били убити петима медици, а двама са били ранени, единият от които е в критично състояние. "Още двама медицински работници бяха убити и трима бяха ранени в Кфар Тибнит; един фелдшер загина при нападение срещу здравно заведение в Гандурие и един беше убит при нападение в Джезине. Двама души бяха ранени при атака срещу Кфар Даджал", избори Тедрос.
"Март се оказа вторият най-смъртоносен месец за здравните работници в Ливан, откакто започнахме да следим нападенията срещу лечебните заведения в страната през октомври 2023 г.", добави генералният секретар на СЗО.
"Медицинските работници са защитени от международното хуманитарно право и никога не трябва да бъдат атакувани. Единственият начин да се сложи край на тази трагедия е да се прекратят нападенията срещу здравните заведения ВЕДНАГА!", пише в заключение генералният секретар на СЗО.