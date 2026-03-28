Свят

СЗО съобщи за 9 убити медици при атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан

Броят на убитите медицински служители през този месец достигна 51

28 март 2026, 20:40
СЗО съобщи за 9 убити медици при атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан
Източник: БТА/АР

Г енералният секретар на Световната здравна организация (СЗО) съобщи, че 9 медици са били убити и 7 са били ранени при пет атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан.

"В Южен Ливан днес имаше нова трагедия, като 9 медици бяха убити при пет атаки срещу здравеопазването, с което броят на убитите медицински служители през този месец достигна 51", написа Тедрос Аданом Гебрейесус в социалната мрежа "Екс".

"Екипи от медицински служители, работещи в пет ливански села, днес бяха нападнати, докато изпълняват служебните си задължения на терен", посочи генералният секретар на световната организация.

При нападение в село Зутар ал Шаркия са били убити петима медици, а двама са били ранени, единият от които е в критично състояние. "Още двама медицински работници бяха убити и трима бяха ранени в Кфар Тибнит; един фелдшер загина при нападение срещу здравно заведение в Гандурие и един беше убит при нападение в Джезине. Двама души бяха ранени при атака срещу Кфар Даджал", избори Тедрос.

"Март се оказа вторият най-смъртоносен месец за здравните работници в Ливан, откакто започнахме да следим нападенията срещу лечебните заведения в страната през октомври 2023 г.", добави генералният секретар на СЗО.

"Медицинските работници са защитени от международното хуманитарно право и никога не трябва да бъдат атакувани. Единственият начин да се сложи край на тази трагедия е да се прекратят нападенията срещу здравните заведения ВЕДНАГА!", пише в заключение генералният секретар на СЗО. 

Източник: Николай Велев/БТА    
СЗО Южен Ливан Нападения над здравеопазването Убити медици Здравни работници Международно хуманитарно право Конфликт в Ливан
По темата

Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок

Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

От върха до ареста: Бурната история на Тайгър Уудс с инцидентите зад волана

От върха до ареста: Бурната история на Тайгър Уудс с инцидентите зад волана

За колко може да се купи електрически автомобил

За колко може да се купи електрически автомобил

pariteni.bg
Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

Колко дълго кучето може да задържи вниманието си

dogsandcats.bg
<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Ексклузивно

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Преди 14 часа
Тръмп: Куба е следващата
Ексклузивно

Тръмп: Куба е следващата

Преди 13 часа
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Ексклузивно

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

Преди 14 часа
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
Ексклузивно

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Преди 14 часа
Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

Трагичен край: Преследвачът на Били Айлиш бе прегазен от влак в Ню Йорк

Свят Преди 1 час

30-годишният Русо стана известен с това, че многократно се появяваше пред дома на изпълнителката на хита „Bad Guy“ в Лос Анджелис през 2020 г.

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Семейна трагедия във Витен: Баща намушка сина си, рани жена си и дъщеря си

Свят Преди 2 часа

Заподозреният остава в ареста и се очаква да бъде изправен пред съда

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Свят Преди 4 часа

Голф легендата преобърна джипа си при опасна маневра, но по-късно бе освободен от ареста, въпреки обвиненията в шофиране в нетрезво състояние и материални щети

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Свят Преди 4 часа

Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие"

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Свят Преди 5 часа

"За трети пореден ден руските сили извършват масирани нападения срещу съоръжения на "Нафтогаз", обяви компанията

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

България Преди 5 часа

Според проф. Кеворкян този грипен сезон е преминал сравнително благоприятно за страната

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Свят Преди 5 часа

Редица пътища в района бяха блокирани от паднали дървета, докато аварийните екипи работеха през нощта, за да разчистят отломките

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

Свят Преди 5 часа

Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на страната, както и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството в Европейския съюз и еврозоната

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Свят Преди 6 часа

Това обсъдиха на среща служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и турският външен министър Хакан Фидан в Истанбул

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

България Преди 6 часа

<p>БАБХ затвори месокомбинат в Монтана&nbsp;</p>

БАБХ затвори месокомбинат в Монтана заради нарушения на хигиената

България Преди 6 часа

В него се преработва предимно птиче месо за месни заготовки и колбаси

Над 30 медицински специалисти напуснаха болницата във Враца

Над 30 медицински специалисти напуснаха болницата във Враца

България Преди 7 часа

След спешна среща с ръководството на лечебното заведение е изготвен кризисен план

Хапче за дълголетие или плацебо? Ето какво се случва с организма при редовен прием на витамини

Хапче за дълголетие или плацебо? Ето какво се случва с организма при редовен прием на витамини

Любопитно Преди 7 часа

Досега няма доказателства, че мултивитамините могат значително да удължат живота

<p>МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99%</p>

МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99% от обема си

България Преди 7 часа

Данните на екоминистерството показват, че става дума за питейните изкуствени водоеми

Градушка с размерите на орех падна в Крумовград

Градушка с размерите на орех падна в Крумовград

България Преди 7 часа

Лошото време се е развило изключително бързо около обяд, малко след 12.00 часа

След Саудитска Арабия: Украйна сключи ново отбранително споразумение в Залива

След Саудитска Арабия: Украйна сключи ново отбранително споразумение в Залива

Свят Преди 8 часа

"Защитата трябва да бъде удовлетворяваща навсякъде", заяви Зеленски

Всичко от днес

От мрежата

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg

Скритите рискове от твърде ранната социализация на кученцето ви

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Без сцена, без прожектори: Аргирос танцува с улични музиканти в Белград

Edna.bg

Винс Вон: кралят на лафовете, който превзе Холивуд

Edna.bg

Съчетанието с пет топки на ансамбъла на България (видео)

Gong.bg

Бербатов се завърна за Манчесър Юнайтед - пропусна дузпа, но направи асистенция

Gong.bg

От прокуратурата отчитат ръст с над 15% на случаите на домашно насилие през 2025 г.

Nova.bg

Обявиха броя и местата на секциите в чужбина (ПЪЛЕН СПИСЪК)

Nova.bg