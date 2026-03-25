Израел иска да контролира Южен Ливан "до второ нареждане"

25 март 2026, 09:41
Източник: БТА

М инистърът на отбраната Израел Кац заяви, че израелската армия ще контролира Южен Ливан до река Литани “до второ нареждане”. Министърът на финансите Смотрич предложи реката да е новата граница на Израел с Ливан, съобщи Deutsche Welle.

Израелският министър на отбраната обяви планове за установяване на контрол върху ливанска територия до река Литани. Това става след като израелските въоръжени сили разрушиха няколко моста в опит да прекъснат пътя за достъп на Хизбула към южната част на страната.

Жителите на Южен Ливан не могат да се върнат обратно

Според министъра на отбраната на Израел - Израел Кац, страната ще продължи да контролира района до река Литани в Южен Ливан до второ нареждане. "Всички мостове над Литани, които бяха използвани от Хизбула за превоз на бойци и оръжия, бяха взривени", заяви Израел Кац. Израелската армия ще поеме контрол над останалите мостове и района до Литани, който той нарича "безопасна зона".

Сухопътните войски ще продължат настъплението си в Ливан, за да се сражават с подкрепяната от Иран ливанска милиция Хизбула, обяви израелският министър на отбраната. Според Кац стотици хиляди жители на Южен Ливан, които са избягали на север, не могат да се върнат в района южно от река Литани. Това ще бъде възможно едва когато "безопасността на жителите (в Северен Израел) бъде гарантирана", каза той.

Смотрич иска промяна на границите

Израелският министър на финансите от крайната десница Бецалел Смотрич призова района до река Литани в Южен Ливан да бъде превърнат в "незаселена зона за сигурност". Той поиска река Литани да стане новата граница на Израел с Ливан.

След войната между Израел и Хизбула, продължила около година, през ноември 2024 г. беше сключено примирие. Споразумението предвиждаше също така Хизбула да се оттегли на територията отвъд река Литани, на около 30 километра северно от границата с Израел. Въпреки това двете страни редовно се обвиняваха взаимно в нарушения на примирието.

"Опит за "прекъсване на географската връзка" с Южен Ливан"

"Тези атаки представляват опасно ескалиране на напрежението и грубо нарушение на ливанския суверенитет", заяви президентът на Ливан Жозеф Аун. "Те са прелюдия към сухопътна инвазия, срещу която Ливан многократно е предупреждавал по дипломатически канали." Президентът обвини Израел, че "се опитва да прекъсне географската връзка между района южно от река Литани и останалата част от Ливан".

Аун заяви, че ударите по моста "пречат на доставката на хуманитарна помощ и са част от подозрителни планове за създаване на буферна зона, засилване на окупацията и насърчаване на израелско нахлуване на ливанска територия". Президентът призова международната общност и Съвета за сигурност на ООН да "съблюдават отговорностите си и да предприемат незабавни действия, за да възпрат Израел от провеждането на тази офанзива". Той добави, че "продължаващото мълчание или бездействие насърчава по-нататъшни нарушения и подкопава доверието в международната общност".

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Тежка катастрофа край Садово, загина 21-годишен мъж

Иран отговори на Тръмп: Никога няма да се споразумеем с някого като Вас

Семейство остана без автомобил за минути, колата се издирвала от Шенген и Интерпол

Благовещение е! Защо на 25 март задължително трябва да излезете с пари в джоба и сити

Печели ли се от соларен панел на блока

Ново съдебно постановление реши да не се вдигат цените за платено паркиране в София

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Ирански ракети удариха
Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия
Огромен протест срещу правителството в Чехия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

България Преди 2 минути

Ръководството на отбора също освободи футболиста и изказа извинения към пострадалото момче

Нямам съмнение: Hyundai Ioniq 6 N е най-якият електромобил (тест драйв)

Технологии Преди 5 минути

Далеч не съм карал всички EV-та на планетата, но знам, че този лекува болестта, от която страдат всички останали електромобили, които съм тествал – скуката. А този дори спокойно застава срещу BMW M3

Кирил Любенов от Hell’s Kitchen: От пица на парче до мечтата за собствен ресторант (ВИДЕО)

Любопитно Преди 46 минути

Младенов пред Съвета за сигурност на ООН: Разоръжаването в Газа е единственият път напред

България Преди 57 минути

В първото си изказване като Върховен представител за Газа той очерта рамка за бъдещето на региона и предупреди за риска от нова ескалация

Намериха тефтери с имена и 24 500 евро при акция във Вълчедръм

България Преди 1 час

Полицейските операции срещу нарушения на изборното законодателство и престъпления, свързани с политическите права на гражданите, продължават

60 900 подадени заявления за гласуване в чужбина на изборите на 19 април

Парламентарни избори Преди 1 час

Срокът изтече в полунощ българско време

Ескалацията продължава: Иран удари Израел и бази на САЩ в региона

Свят Преди 1 час

Те са били поразени с прецизни ракети, както и с ударни дронове

Не е просто умора: Пет ключови знака, че психиката ви е на ръба

Любопитно Преди 1 час

Опитайте се да прочетете тези 20 фрази без да се шегувате и смеете – ще се изненадате колко зловещо всъщност звучат

Тръмп призова унгарците да гласуват за Орбан

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ подчерта, че му дава „пълна и безусловна подкрепа“ за нов мандат начело на унгарското правителство

България и Турция обсъждат нови мерки по границата заради ситуацията в Близкия изток

България Преди 2 часа

Към момента няма данни за засилване на вълната от нелегално преминаващи, но въпреки това се подготвят превантивни действия

Дронове поразиха резервоар за гориво на летището в Кувейт, избухна пожар

Свят Преди 2 часа

Според първоначалната информация щетите са само материални и няма жертви

Изборите в Дания: Партията на премиера Мете Фредериксен спечели вота, но не получи мнозинство

Свят Преди 2 часа

С 21,9% от гласовете, социалдемократите отбелязват най-слабия си резултат от повече от век

Нов опит за старт на делото срещу бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

България Преди 2 часа

Срещу него са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група, както и за злоупотреба със служебно положение

МС обсъжда ново искане за сезиране на КС заради цените на горивата

България Преди 3 часа

Предвижда се помощта да бъде в размер на 20 евро и да се изплаща по банков път на граждани с месечен брутен доход до 652 евро

САЩ представиха на Иран мирен план от 15 точки, Техеран отвори Ормузкия проток за „невраждебни“ кораби

Свят Преди 3 часа

Администрацията на Тръмп е предала изискванията си чрез посредничеството на Пакистан

Гръцко лято без излишни разходи: Кои са най-изгодните острови за 2026 година?

Любопитно Преди 3 часа

Ново изследване разбива митовете за скъпите дестинации: Санторини и Миконос се оказват по-достъпни от Крит, а Кефалония е абсолютният шампион по ниски цени

