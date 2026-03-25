Израел иска да контролира Южен Ливан "до второ нареждане"

М инистърът на отбраната Израел Кац заяви, че израелската армия ще контролира Южен Ливан до река Литани “до второ нареждане”. Министърът на финансите Смотрич предложи реката да е новата граница на Израел с Ливан, съобщи Deutsche Welle.

Израелският министър на отбраната обяви планове за установяване на контрол върху ливанска територия до река Литани. Това става след като израелските въоръжени сили разрушиха няколко моста в опит да прекъснат пътя за достъп на Хизбула към южната част на страната.

Жителите на Южен Ливан не могат да се върнат обратно

Според министъра на отбраната на Израел - Израел Кац, страната ще продължи да контролира района до река Литани в Южен Ливан до второ нареждане. "Всички мостове над Литани, които бяха използвани от Хизбула за превоз на бойци и оръжия, бяха взривени", заяви Израел Кац. Израелската армия ще поеме контрол над останалите мостове и района до Литани, който той нарича "безопасна зона".

Сухопътните войски ще продължат настъплението си в Ливан, за да се сражават с подкрепяната от Иран ливанска милиция Хизбула, обяви израелският министър на отбраната. Според Кац стотици хиляди жители на Южен Ливан, които са избягали на север, не могат да се върнат в района южно от река Литани. Това ще бъде възможно едва когато "безопасността на жителите (в Северен Израел) бъде гарантирана", каза той.

Смотрич иска промяна на границите

Израелският министър на финансите от крайната десница Бецалел Смотрич призова района до река Литани в Южен Ливан да бъде превърнат в "незаселена зона за сигурност". Той поиска река Литани да стане новата граница на Израел с Ливан.

След войната между Израел и Хизбула, продължила около година, през ноември 2024 г. беше сключено примирие. Споразумението предвиждаше също така Хизбула да се оттегли на територията отвъд река Литани, на около 30 километра северно от границата с Израел. Въпреки това двете страни редовно се обвиняваха взаимно в нарушения на примирието.

"Опит за "прекъсване на географската връзка" с Южен Ливан"

"Тези атаки представляват опасно ескалиране на напрежението и грубо нарушение на ливанския суверенитет", заяви президентът на Ливан Жозеф Аун. "Те са прелюдия към сухопътна инвазия, срещу която Ливан многократно е предупреждавал по дипломатически канали." Президентът обвини Израел, че "се опитва да прекъсне географската връзка между района южно от река Литани и останалата част от Ливан".

Аун заяви, че ударите по моста "пречат на доставката на хуманитарна помощ и са част от подозрителни планове за създаване на буферна зона, засилване на окупацията и насърчаване на израелско нахлуване на ливанска територия". Президентът призова международната общност и Съвета за сигурност на ООН да "съблюдават отговорностите си и да предприемат незабавни действия, за да възпрат Израел от провеждането на тази офанзива". Той добави, че "продължаващото мълчание или бездействие насърчава по-нататъшни нарушения и подкопава доверието в международната общност".