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„Писна ми. Благодаря ти, скъпа“ – Тръмп прекъсна гневен интервю и си тръгна

Тръмп нападна водещата Кристен Уелкър, след като тя настоя, че той не е предоставил нито едно доказателство за оспорваните си обвинения, че изборите през 2020 г. са били „манипулирани“ в негова вреда или че изборите в Калифорния са обект на злоупотреби

8 юни 2026, 09:39
„Писна ми. Благодаря ти, скъпа“ – Тръмп прекъсна гневен интервю и си тръгна
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

В идимо развълнуваният президент на САЩ Доналд Тръмп напусна преждевременно интервюто си за предаването „Meet the Press“ на NBC News след остър сблъсък с журналистката, която го притисна с въпроси относно твърденията му, че изборите през 2020 г. са били откраднати от него.

Тръмп нападна водещата Кристен Уелкър, след като тя настоя, че той не е предоставил нито едно доказателство за оспорваните си обвинения, че изборите през 2020 г. са били „манипулирани“ в негова вреда или че изборите в Калифорния са обект на злоупотреби.

„Вие сте едностранчива, корумпирана медия. Нека спрем дотук, защото ми писна. Благодаря ти, скъпа. Приятно прекарване“, избухна Тръмп по време на интервюто, излъчено в неделя, пише The New York Post

Уелкър умоляваше Тръмп да продължат, напомняйки как е пътувала чак до Уисконсин за интервюто, но президентът беше категоричен. „Следях с теб в дъжда цял час“, измърмори той.

„С прекъсвания в дъжда, и ти дадох достатъчно време. Трябва да оправите пресата си. Една страна никога не може да бъде велика с нечестна преса“, добави той.

След като излъчи тази напрегната размяна на реплики, Уелкър разкри, че е разговаряла с Тръмп след това и той се е съгласил на последващо интервю с нея, въпреки че не е ясно кога ще се случи то. Уелкър заяви, че тя и Тръмп са признали за усложненията, причинени от дъжда по време на интервюто, излъчено в неделя.

Разговорът започна да става напрегнат през последните шест минути, когато Уелкър притисна Тръмп относно предложен фонд „против инструментализирането на правосъдието“ на стойност 1,776 милиарда долара, който имаше за цел да изплаща парични обезщетения на жертви на федерални „съдебни войни“ (използване на правната система срещу политически опоненти).

Изпълняващият длъжността главен прокурор Тод Бланш потвърди пред законодателите миналата седмица, че Министерството на правосъдието е отхвърлило противоречивия фонд. Някои скептици обаче изразиха опасения, че той може да бъде възстановен.

Тръмп нарече фонда „страхотна идея“ и каза, че би бил „разочарован“, ако не бъде одобрен. След това Уелкър попита Тръмп дали участниците в щурма на Капитолия от 6 януари 2021 г. трябва да имат право да получават пари от такъв хипотетичен фонд.

„Сега, не знам какво ще се случи с фонда срещу инструментализирането. Идеята ми харесва. Хора като глупавия Байдън, той не е достатъчно умен, за да знае какво се случва, но хората около него... това, което причиниха на живота на хората, те съсипаха хора. Изпратиха в затвора хора, които не са направили нищо лошо“, каза Тръмп.

Уелкър отвърна, че „няма доказателства за това, което казвате“, и се опита да премине към въпрос за Бланш. Но тогава Тръмп отново повдигна темата за изборите през 2020 г. „Изборите бяха манипулирани. Това бяха мръсни избори“, отсече Тръмп за вота, който загуби от Байдън, преди да спечели през 2024 г. срещу демократката Камала Харис.

Водещата от NBC отбеляза, че Тръмп не е представил доказателства в подкрепа на съмнителните си твърдения за изборите през 2020 г. В крайна сметка, след напрегнат диалог, Тръмп реши да прекъсне интервюто преждевременно.

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Източник: The New York Post    
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