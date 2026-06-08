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Защо САЩ изваждат свои оръжия от арсенала на НАТО

По данни на „Ди Велт", представителите на САЩ в НАТО са предали в Брюксел списък с 11 позиции - като един вид предупреждение

8 юни 2026, 09:39
Защо САЩ изваждат свои оръжия от арсенала на НАТО
Източник: iStock

С АЩ намаляват ангажимента си в НАТО: партньорите в Алианса са били информирани кои американски оръжейни системи вече няма да бъдат на разположение на НАТО. Има ли основания за тревога, пише Deutsche Welle.

Определено става дума за списък, който неизбежно ще породи загриженост у европейските членки на НАТО. По данни на „Ди Велт", представителите на САЩ в НАТО са предали в Брюксел списък с 11 позиции - като един вид предупреждение. Той съдържа детайлни сведения за това какви военни капацитети на американците под управлението на президента Доналд Тръмп в бъдеще няма повече да бъдат на разположение на НАТО. От документа става още ясно, че американците искат да приложат редукциите „максимално бързо".

Намаляването на американския ангажимент засяга най-вече т.нар. „NATO Force Model" ("Модел на силите на НАТО"). Той регламентира кои части на Алианса относително бързо, например в рамките на десет дни, могат да бъдат прехвърлени на някой фронт. Следват оръжейните системи, които могат да бъдат осигурени за период до 6 месеца. Всички държави членки пък се ангажират с какво и в какъв срок могат да допринесат.

По-малко самолети, дронове и бойни кораби

Именно в това отношение са съкращенията, планирани от САЩ: те искат да намалят броя на по-старите самолети цистерни и изцяло да отнемат на НАТО модерните машини. Броят на бойните самолети също трябва да бъде намален, както и на дроновете, а европейските държави ще трябва сами да си осигурят нужното. Особено драстично изглежда това, което САЩ планират в сферата на военноморските сили на НАТО: американците вече няма да предоставят голям брой формирования от крайцери и разрушители.

В коментар на намеренията говорителят на германския министър на отбраната Борис Писториус, полковник Митко Мюлер, заяви: „Отдавна е ясно, че САЩ ще намалят ангажимента си към НАТО - това, че европейските държави трябва да правят повече в тази област, не е тайна вече от над три години". Говорителят обаче не може да назове конкретни числа, тъй като този дебат е вътрешен за НАТО. 

"Решаващо е времето, с което разполагаме"

Експертът по отбраната на социалдемократите в Бундестага Кристоф Шмид също не пожела да  коментира конкретни числа през ДВ. Но според него списъкът не бил тревожен, а по-важното е колко време САЩ отпускат на европейците за реакция.

„Не говорим само за възможните липси, които могат да се отворят, а за времевите рамки, в които това трябва да се случи. Ако ни предоставят повече от една, две или три години, или пък намалят капацитетите си в следващите пет години, ще ни улеснят много повече, отколкото ако всичко трябва да приключи за една година", казва той.

"Най-важната среща на НАТО в историята на организацията"

Няма съмнение, че въпросът за намаляването на американския ангажимент в НАТО ще бъде основна тема на срещата на върха на Алианса в Турция на седми юли. Както и времето, с което европейците ще разполагат. Американският външен министър Марко Рубио каза, че президентът Доналд Тръмп ще присъства лично на форума в Турция. А той щял да е „най-важният в историята на организацията".

След това Рубио каза едно изречение, което вече беше цитирано многократно: „Ние сме както преди член на НАТО, но НАТО има нужда от дълбоки промени". Според него има „определени въпроси, които трябва да бъдат изяснени и уредени". Очевидно той има предвид именно намаляването на американските военни в НАТО.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
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