Израел обяви 48-часово извънредно положение в страната

П роиранското ливанско шиитско движение "Хизбула" обяви, че е изстреляло тази нощ стотици ракети срещу Израел в отговор на убийството на един от висшите си командири в Бейрут, съобщиха агенциите.

Групировката посочи, че са изстреляни над 320 ракети по израелски военни бази.

"Като първа фаза на отговора си на убийството на в южно предградие на Бейрут на Фуад Шукр Хизбула предприе днес въздушна атака" по военни цели на територията на Израел, посочи ливанското шиитско движение.

То допълни, че "първата фаза" от отговора е завършила.

At night, Hezbollah fighters fired at least 300 rockets at Israel as an act of revenge for the elimination of their commander Fuad Shukra



The terrorists said they attacked 11 Israeli military targets. A 48-hour state of emergency has been introduced in Israel.



🫡… pic.twitter.com/XApGUrVpX3