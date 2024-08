Израел разруши тунел, използван за склад за оръжия в Газа

И зраелската армия разруши тунел с дължина 1,5 км, използван от „Хамас“ в ивицата Газа, след като преди това в него откри оръжия, експлозиви и оборудване, предаде ДПА като се позова на говорител на армията.

Бойците на „Хамас“ били напуснали района на тунела, близо до Хан Юнис в южната част на анклава преди пристигането на израелските сили, добави той.

Нетаняху заяви, че срещата с Блинкън е била "положителна"

Израелската армия съобщи, че през последните месеци постоянно открива и разрушава части от тунелната система на „Хамас“.

