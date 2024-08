В отговор на заплаха: Израел с нови удари по територията на Ливан

И зраелски изтребители са нанесли въздушни удари по територията на Ливан, след като въоръжените сили на страната са преценили, че подкрепяното от Иран шиитско движение „Хизбула“ подготвя ракетни обстрели по Израел, съобщиха тази сутрин Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), цитирани от Ройтерс.

„ЦАХАЛ разкри, че терористичната организация „Хизбула“ подготвя изстрелването на ракети към израелска територия. В отговор на заплахата, ЦАХАЛ удари цели на терористите в Ливан“, съобщиха в изявление Израелските сили за отбрана.

Полетите на летище „Бен Гурион“ в Тел Авив са отменени, а израелското правителство е свикано на заседание в 7:00 сутринта местно време (съвпада с българското – бел. ред.), съобщиха местните медии.

