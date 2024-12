Изоставени в Космоса: Отлагат отново завръщането на двамата астронавти

П рестоят на двама астронавти от американската космическа агенция НАСА, които в момента се намират на борда на Международната космическа станция (МКС), отново е удължен, съобщиха от НАСА във вторник (американско време), предадоха световните агенции.

Сунита Уилямс и Бари Уилмор са блокирани на МКС от юни поради технически проблеми с техния космически кораб „Старлайнър“.

Заседнали в Космоса - и може да останат там до 2025 г.

Двамата трябваше да прекарат на Международната космическа станция само около седмица. След това НАСА очакваше завръщането им през февруари 2025 г., но агенцията съобщи, че е имало забавяне при изпращането на техни заместници.

„Сега целта на НАСА е „СпейсЕкс Екипаж-10“ (SpaceX Crew-10) да изведе четирима членове на екипажа до МКС не по-рано от края на март 2025 г.“, се казва в изявление на американската космическа агенция.

„Промяната дава време на екипите на НАСА и „СпейскЕкс“ (SpaceX) да завършат обработката на новия космически кораб „Дракон“ за мисията“, се казва в изявлението.

