Заседнали в Космоса - и може да останат там до 2025 г.

К огато на 5 юни двама американски астронавти се отправиха на изпитателна мисия към Международната космическа станция, те очакваха да се завърнат у дома след само 8 дни.

Но нещата не се развиха по план.

(Видеото е архивно: Световноизвестен астронавт от НАСА пред NOVA за живота в Космоса)

Бари "Буч" Уилмор и Сунита Уилямс все още са там, носейки се високо над Земята почти два месеца по-късно.

Астронавтите са блокирани за неопределено време заради технически проблеми с двигателите и хелиевите системи на космически кораб “Старлайнър” на компанията Boeing.

Сега космонавтите са изправени пред още една мрачна перспектива - завръщането им на Земята да не стане това лято, или дори преди Коледа и Нова година.

The Boeing Starliner saga (so far)



May 6-June 1

• Initial launch postponed (faulty pressure valve)

• Helium leak discovered during maintenance

• Second launch postponed (computer issue)



June 5-6

• Takeoff for ISS

• Thrusters & helium leak disrupt flight

• Starliner docks… pic.twitter.com/lr44QUC66z — Morning Brew ☕️ (@MorningBrew) August 7, 2024

Уилмор, на 61 г., и Уилямс, на 58 г., летяха с космически кораб Boeing Starliner до станцията. Това беше първият по рода си полет с хора на борда и представляваше тест, целящ да се види как работи новият космически кораб, преди да бъде използван по-редовно.

При приближаването му обаче се появиха проблеми. Те включваха течове в задвижващата му система и изключване на някои от двигателите.

Така че, въпреки че стигнаха благополучно до космическата станция, те ще се нуждаят от алтернативен вид транспорт, за да се приберат у дома, ако "Старлайнър" не бъде сметнат за безопасен за връщане на Земята.

На брифинг в тази сряда представители на НАСА заявиха, че не са взети категорични решения за следващите стъпки.

#REPORT: Two NASA astronauts have been stuck in their Boeing Starliner capsule in outer space for roughly seven weeks. pic.twitter.com/KW0NqG96PZ — 6ixBuzzTV (@6ixbuzztv) July 28, 2024

"Основният ни вариант е да върнем Буч и Суни със Starliner", казва Стив Стич, ръководител на програмата на НАСА за търговски екипаж. "Въпреки това сме направили необходимото планиране, за да сме сигурни, че имаме и други възможности."

Според тях един от потенциалните варианти, които се разглеждат, е двамата астронавти да бъдат прикачени към мисия, която е планирана да стартира през септември, и да бъдат върнати на Земята с останалите членове от тази мисия през февруари 2025 г.

Полетът до космическата станция ще бъде осъществен от кораба SpaceX Crew Dragon. Първоначалният план е на борда да има четирима членове на екипажа, но при необходимост две от местата могат да останат празни.

Този план би означавал, че астронавтите ще прекарат на борда на Международната космическа станция повече от осем месеца, а не осем дни.

How Boeing Starliner astronauts stuck in space could get home and when pic.twitter.com/hdEgEfHpl2 — Pro Service 102 (@sayyamabbasi802) August 8, 2024

Ако се използва Crew Dragon, корабът Starliner ще се върне на Земята без екипаж, под компютърен контрол.

Представители на НАСА заявиха, че вземането на окончателно решение може да отнеме седмица или повече.

Кен Бауърсокс, директор на космическите операции на НАСА, заяви пред репортери, че шансовете за завръщане на Starliner без екипаж "малко са се увеличили въз основа на развитието на нещата през последната седмица или две".

"Ето защо разглеждаме по-внимателно този вариант, за да сме сигурни, че можем да се справим с него", каза той.

Използването на кораб на SpaceX за връщане на астронавтите би било удар за Boeing, който от години се опитва да се конкурира с компанията и нейния по-опитен модел Crew Dragon.

По-рано тази седмица НАСА използва ракета на SpaceX , за да достави на МКС още храна и консумативи, включително допълнителни дрехи за двамата астронавти.

Миналия месец, на кратък брифинг за пресата, двамата астронавти заявиха, че са "абсолютно уверени" в успешното им пътуване до Земята, а Starliner е "наистина впечатляващ".

Two Astronauts are stuck in space, their 8 day trip has turned into a 51+ day trip because their Boeing Spacecraft's propulsion system failed on arrival and NASA can't work out what is wrong with it. pic.twitter.com/JP2cjI4Byd — BladeoftheSun (@BladeoftheS) July 27, 2024

Това е третият престой на борда на МКС за Уилямс, пенсиониран пилот на хеликоптер от Военноморските сили, а Уилмор е бивш пилот на изтребител, който вече е бил два пъти в космоса.

"Бяхме много заети тук, интегрирани в екипажа", каза Уилямс пред репортери по време на неотдавнашен брифинг.

"Усещането е като да се върнеш у дома. Чувствам се добре да се нося наоколо. Чувствам се добре да съм в космоса и да работя тук с екипа на Международната космическа станция", каза тя. "Така че да, страхотно е да съм тук."

Boeing се надяваше, че първата мисия на "Старлайнър" ще проправи пътя за редовното използване на неговата капсула за полети до станцията. Space X Crew Dragon е одобрена за мисии на НАСА от 2020 г. нататък.

Въпреки че астронавтите ще прекарат много повече време в космоса от първоначално планираното, други са прекарвали много по-дълги периоди над земната повърхност. Руснакът Валери Поляков прекара 437 дни в космоса на борда на космическата станция "Мир" в средата на 90-те години на миналия век.

Миналата година Франк Рубио се завърна от МКС след 371 дни - най-дългото време, което американец е прекарал в космоса.

По време на брифингите и интервютата си двамата американци са оптимистично настроени за положението си. "Не се оплаквам от това, че сме тук за няколко допълнителни седмици", каза Уилямс миналия месец.

При сегашното положение астронавтите може би ще бъдат там още много седмици.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase