С унита Уилямс и Бъч Уилмор, които "заседнаха" в Космоса от началото на юни 2024 г., ще бъдат спасени от космонавта на "Роскосмос" Александър Владимирович Горбунов през февруари 2025 г. Космонавтът ще започне първия си космически полет през септември 2024 г. като част от Crew-9 на SpaceX. Екипите на НАСА и SpaceX са готови за изстрелването утре, на 28 септември 2024 г., от станцията на космическите сили Кейп Канаверал във Флорида.

Буч Уилмор и Суни Уилямс тръгнаха за осемдневно посещение на Международната космическа станция (МКС) през юни, след поредица от закъснения.

Поради проблеми с капсулата от “Старлайнър” на "Боинг", която ги отведе там, дуото ще остане в Космоса поне до февруари 2025 г.

Космонавтът ще бъде придружен от астронавта на НАСА Ник Хейг и те ще излетят на борда на космическия кораб Dragon на SpaceX до Международната космическа станция. По време на петмесечната си мисия те се очаква да проведат изследвания и дейности по поддръжката, според уебсайта на НАСА. Въпреки това, важен фокус на мисията е връщането на блокираните астронавти, Сунита Уилямс и Бъч Уилмор.

