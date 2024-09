SpaceX започна спасителна мисия за двамата астронавти, блокирани в Космоса

К омпанията SpaceX започна спасителна мисия за двамата астронавти, блокирани на Международната космическа станция (МКС), като изстреля космически кораб с намален екипаж, с който те ще се върнат у дома, но не по-рано от следващата година, предадоха Асошиейтед прес и ДПА.

Капсулата пое към МКС на 28 септември, за да прибере Бъч Уилмор и Суни Уилямс, чийто космически кораб "Старлайнър", дело на "Боинг", се завърна на Земята по-рано този месец без екипаж заради опасения за сигурността. Така двамата ще се приберат у дома заедно с колегите Ник Хейг от НАСА и руснака Александър Горбунов.

Капсулата "Дракон" с Хейг и Горбунов трябва да пристигне на МКС по-късно днес.

Тъй като НАСА сменя екипажите на космическата станция приблизително на всеки шест месеца, тази нова мисия с две празни места, запазени за Уилмор и Уилямс, ще се завърне в края на февруари. От НАСА обявиха, че няма начин те да бъдат върнати по-рано, без да се прекъсват други планирани мисии, припомня Асошиейтед прес.

Така пребиваването на Уилмор и Уилямс в космоса ще надхвърли осем месеца. Първоначалният план предвиждаше да останат на МКС седмица, като начало на мисията им със "Старлайнър" беше дадено през юни след няколко отлагания заради проблеми с кораба.

НАСА реши, че е прекалено рисковано да се използва "Старлайнър" на "Боинг" за обратния път на екипажа към Земята, след като проблеми с двигателите и изтичане на хелий помрачиха пътуването до орбиталния комплекс. Космическата агенция на САЩ намали броя на членовете на екипажа за тази мисия на SpaceX, за да освободи място за Уилмор и Уилямс в капсулата "Дракон".

