Евакуираха по въздух пътниците от плаващия под карантина круизен кораб

Сложна логистична операция по репатриране на стотици пътници започна от борда на MV Hondius. След три смъртни случая и седмици на несигурност в морето, евакуираните са подложени на строга дезинфекция и ги очаква рекордна 42-дневна карантина

10 май 2026, 21:03
П ървите пътници, евакуирани от круизния кораб, засегнат от хантавирус и акостирал край Канарските острови, вече бяха транспортирани по домовете си, съобщава ВВС.

Четиринадесет испански граждани, пристигнали с чартърен полет от Тенерифе, са подложени на задължителна карантина във военна болница в Мадрид. Веднага след тях бяха организирани полети за френските граждани към Париж и за британците към Манчестър.

Операцията в Тенерифе премина под изключителни мерки за безопасност. Служителите, облечени в защитни костюми, облякоха евакуираните със специално облекло и ги дезинфекцираха с маркучи директно на пистата на летището.

До момента е потвърдена смъртта на трима души на борда на нидерландския кораб MV Hondius, като при двама от тях е доказано наличието на хантавирус.

  • Хронология на евакуацията

В неделя бяха планирани полети и за граждани на Турция, Ирландия и САЩ. Испанският министър на здравеопазването Моника Гарсия заяви, че операцията „протича нормално“ и подчерта, че всички останали на борда на кораба са без симптоми.

MV Hondius пусна котва в пристанището на Гранадила преди изгрев слънце в неделя – месец след първия смъртен случай на борда. Корабът остана в открито море под охраната на военна полиция, докато медицински екипи се качиха на борда за щателни прегледи.

От дистанция се виждаше как пътниците, носещи бели медицински маски, се разхождат по палубите в очакване на своя ред. При качването си на сушата те бяха посрещани от екипи в защитни костюми, а по пътя към летището някои от британските туристи махаха към медиите с вдигнати палци.

  • Дълга изолация и строг контрол

Завръщането у дома обаче не означава свобода. Световната здравна организация (СЗО) препоръча 42-дневен карантинен период – изтощителна перспектива, предвид факта, че инкубационният период на вируса може да достигне до девет седмици. Британските пътници например ще прекарат 72 часа в изолационен център, след което медици ще преценят дали условията в домовете им позволяват довършване на карантината там.

В Тенерифе болница „Канделария“ остава в пълна готовност. „Абсолютно подготвени сме“, заяви д-р Мар Мартин, началник на интензивното отделение. „Никога не сме се сблъсквали с хантавирус, но това е инфекция с усложнения, подобни на тези, с които се справяме всеки ден.“

  • Политическо напрежение и страхове

Здравният министър Моника Гарсия определи операцията по овладяването на редкия „Андски щам“ като безпрецедентна. Тя призова да не се сее паника и дезинформация. Директорът на СЗО Тедрос Адханом Гебрейесус, който лично наблюдаваше дебаркирането, призна опасенията на местните: „Вашата загриженост е основателна заради преживяното с Covid-19 – тази травма все още е в съзнанието ни.“ Той обаче увери, че рискът от широко разпространение е минимален.

Въпреки това, решението корабът да бъде насочен към Тенерифе предизвика гняв. Пристанищни работници излязоха на протест, а президентът на Канарските острови Фернандо Клавихо първоначално се опита да блокира достъпа на съда. Той дори изрази опасения, че „плъх, пренасящ вируса, може да слезе на брега през нощта и да застраши населението“ – сценарий, който здравните власти категорично отхвърлиха като невъзможен.

Епидемията се свързва със сметище в южната част на Аржентина. Вирусът се разпространява от гризачи и предаването му от човек на човек е изключителна рядкост.

Докато около 30 членове на екипажа ще останат на борда, за да върнат MV Hondius обратно в Нидерландия, за останалите пътници седмиците на страх в морето приключиха, но тепърва започва дългото изпитание на изолацията.

