Изненадващ лауреат на Нобела за мир

Американският президент Доналд Тръмп е пренебрегнат в избора на комисията, въпреки упоритостта му и твърденията, че именно той най-много заслужава това отличие

10 октомври 2025, 12:08
Източник: iStock/GettyImages

Мария Корина Мачадо от Венецуела е удостоена с Нобеловата награда за мир за 2025 г., предаде Би Би Си (BBC).

В публикация в X, комитетът заявява, че е присъдил на Мария Корина Мачадо Нобеловата награда за мир „за нейната неуморна работа за насърчаване на демократичните права за народа на Венецуела и за борбата ѝ за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация“.

Нобеловата награда за мир за 2025 г. отива при жена, която поддържа пламъка на демокрацията сред нарастващия мрак“.

Мария Корина Мачадо получава Нобеловата награда за мир като един от най-изключителните примери“ за смелост в Латинска Америка през последните години.

Мачадо е ключова обединяваща фигура, добавя председателят на комисията.

Точно това е в основата на демокрацията, нашата споделена готовност да защитаваме принципите на народното управление, въпреки че не сме съгласни. Във време, когато демокрацията е застрашена, е по-важно от всякога да защитим тази обща основа“.

Йорген Уатне Фриднес очертава каква е ситуацията във Венецуела, казвайки, че демократичната работа е опасна.

Мачадо се застъпи за свободни и честни избори преди повече от 20 години - избор на бюлетини пред куршуми,

казва той.

Тя е прекарала години в работа за свободата, добавя той.

Американският президент Доналд Тръмп е пренебрегнат в избора на комисията, въпреки упоритостта му и твърденията, че именно той най-много заслужава това отличие.

 

